Mi lesz a törlesztési moratóriumosokkal?

Június 30-án lejár ugyanis a koronavírus-járvány tavaly márciusi berobbanásakor a lakossági és a vállalati hitelekkel rendelkezőknek egyaránt eredetileg 2020 végéig biztosított, majd hat hónappal meghosszabbított fizetési könnyítés. Erre is kitért munkatársunk a Trend FM ma reggeli műsorában, no meg arra is, mit hozott Joe Biden elnöki periódusának első száz napja.