Mi lesz a választások után? Valamire készül a kormány az önkormányzatokkal

Az erről szóló, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter által közzétett videót az Index szúrta ki szombaton. Hamarosan megkezdik a tárgyalásokat a középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról. Ennek előkészületei folynak, januárban pedig megkezdik a konzultációsorozatot – közölte a miniszter.

Először az önkormányzati szövetségekkel tárgyalnak, ezután a polgármesterek, helyi képviselők, vármegyei közgyűlési elnökök és vármegyei képviselő-testületi tagokkal következnek egyeztetések. A cél az, hogy a választások után egy olyan átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjanak letenni az asztalra, amely „mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését”.

Korábban már beszélt arról a miniszter, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének jövőbeni reformja érdekében egyeztetéseket kezdeményeznek az önkormányzatok vezetőivel, így Karácsony Gergely főpolgármesterrel is. Akkor úgy fogalmazott: ugyan a szolidaritási hozzájárulás mértéke, kiszabása is a jogszabályoknak megfelelően történik, ma már konszenzus van abban a tekintetben, hogy változtatni kell a mechanizmuson.

A friss hírek szerint egyébként Budapest igen rossz pénzügyi helyzetben van, a kormánytól hiába vár egy 12 milliárd forintos utalást – miközben továbbra is 97,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás (szola) befizetését várják jövőre a fővárostól, miközben már az idei 89 milliárdot sem tudta befizetni.