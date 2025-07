Mi lesz a vissza nem vitt palackok után beszedett díjjal?

Jelenleg több mint 3000 helyszínen működik automata és 1800 településen kézi visszaváltási lehetőség, főként kisebb boltokban. A MOHU szerint folyamatosan dolgoznak azon, hogy minden 1000 főnél nagyobb településen biztosított legyen a szolgáltatás, ám ehhez partnerekre van szükség. Hangsúlyozták, hogy a visszaváltás bővítése érdekében a kisebb üzleteknek kezelési díjat fizetnek, és a szolgáltatás plusz forgalmat is generálhat számukra.

A 24.hu annak járt utána, mi lesz azzal az összeggel, amelyet a MOHU Zrt. akkor is megtart, ha a fogyasztók nem viszik vissza az italos palackokat, üvegeket és dobozokat, amelyekért vásárláskor 50 forint visszaváltási díjat fizettek. A Mol-tulajdonú, 35 évre hulladékkoncessziót elnyerő társaság 2024-es mérlege szerint az egyéb bevételek között 32,9 milliárd forintot könyveltek el a vissza nem váltott csomagolások után.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!