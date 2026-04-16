Mi lesz az Orbán-éra után? Pogátsa Zoltánnal beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Tévhit, hogy a Fidesz az osztogatással meg tudja nyerni a választásokat – jelentette ki Pogátsa Zoltán élő műsorunkban, a Klasszis Klub Live-ban tavaly szeptemberben. Jóslata bevált, az április 12-ei országgyűlési választásokat elbukta a KDNP-vel tizenhat éve regnáló párt. Ráadásul nem is akárhogyan. Legyőzőjének, a Magyar Péter által elnökölt Tisza Pártnak meglett a kétharmados többsége, így akár teljesen meg is változtathatja az ugyanezen aránynak köszönhetően az előző ciklusokban megalkotott sarkalatos törvényeket.

Például hozzányúlhat az adószabályokhoz, megvalósíthatja azt az elképzelését, hogy a személyijövedelemadó-rendszert egyről többkulcsossá alakítsa át – amúgy ezzel kapcsolatban is bejött Pogátsa Zoltán több mint fél évvel ezelőtti jövendölése, miszerint nem érhet el célt az ezzel való kormányzati riogatás.

Pogátsa Zoltán április 23-án, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Klasszis Média

Arra azonban még csak ezután kaphatunk választ, hogy tényleg kialakul-e a közgazdász, szociológus által hideg polgárháborúsnak nevezett helyzet, amiatt, ha a vesztes párt – ez esetben tehát a Fidesz-KDNP – képviselői nem ülnének majd be a parlamentbe. Bár azzal, hogy a Tisza megszerezte a kétharmados többséget, ennek jelentősége a minimálisra csökkent, hiszen ad absurdum Magyar Péterék még üres ellenzéki padsorok mellett is tudnának törvényeket alkotni.

Miközben nem lesz könnyű helyzetben az új kormány. Egy évek óta stagnáló gazdaságot örökölt, egy rendkívül bizonytalan geopolitikai helyzetben, amely rövid távú hatásaként az inflációs nyomás felerősödött. Ilyen körülmények között kell versenyt futnia az idővel, hogy az Orbán-kabinettel szembeni jogállamisági aggályok miatt befagyasztott európai uniós forrásokat hazahozza.

Lesz tehát mit átbeszélnünk Pogátsa Zoltánnal a Klasszis Klub Live következő adásában.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben április 23-án, csütörtökön 15:30-kor.

