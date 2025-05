Mi lesz Budapesttel május végétől? Ilyet még egy városvezetés sem látott

Jövőre alig több mint 4 százalékkal adna többet az önkormányzatok működésére az Orbán-kormány a 2026-os központi költségvetési tervezet szerint, miközben szolidaritási hozzájárulás címén 28 százalékkal többet vonna el tőlük – írja a Népszava.

2026-ban 1408 milliárdot költene az önkormányzatok által biztosított szolgáltatásokra a kabinet, az idén 1350 milliárdot irányoztak elő erre a célra. Bár ez növekedést jelent az önkormányzati bevételekben, az elvonások is megugranak: szolidaritási hozzájárulás címén 2020-ban még 58 milliárd forint volt az önkormányzatok által befizetendő összeg, az idén 360 milliárd, jövőre már 395,8 milliárd lenne az elvonás a cikk szerint.

A települések kevesebb mint 4 százaléka fizeti ki a szolidaritási sarc több mint 60 százalékát. Budapestnek – a fővárosnak és a kerületeknek együtt – az idén összesen 162,4 milliárdot kellene befizetni az államkasszába. A legtöbbet, 89 milliárd forintot a fővárosnak, az elvonás jövőre – az eddigi arányokat figyelembe véve – 97,5 milliárd forintra nőhet.

39 milliárdot tervezett be a főváros, 89 milliárdot vonnak le

A főváros vitatja az idei adómértéket, 89 helyett 39 milliárd forint befizetését tervezték be a költségvetésbe. A Magyar Államkincstár mégis az eredeti összeget vonja le, május végére pedig az inkasszó eléri a betervezett 39 milliárdot.

A folytatásban a főváros bizonyos közszolgáltató cégeinek, amelyek javarészt önkormányzati támogatásból működnek, így például a közlekedési társaságoknak nem tudunk az éves költségvetésben most meglévő pénzeket utalni. Ilyen helyzetet még soha egyelten városvezetésnek sem kellett modelleznie, így menetrend sincs erre

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Ráadásul a cikk arra is emlékeztet: az Orbán-kormány májusban úgy vonja el a helyi iparűzési adóbevétel vélt idei többletét az önkormányzatoktól, hogy még nem is tudni, a cégek valóban több adót fizetnek-e be, mint tavaly. A vállalkozások adóbevallási határideje ugyanis május vége. A kormány ezért az első három hónap adóbefizetéseiből próbálja kikövetkeztetni a teljes évet, miközben az adóbefizetés nem időarányos, az év elején több folyik be, mint ősszel.