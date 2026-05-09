Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Király Béla

Nagyon hektikussá vált az elmúlt napokban az olaj tőzsdei jegyzése, ráadásul az árakat nem is a fundamentumok, sokkal inkább az aktuális hírek és pletykák mozgatják. Mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, az olajpiac mozgását az üzemanyagárak is követik, még ha a piaci árakkal a hazai autósoknak nem is kell szembesülniük.

Május első hetében az olajpiac rendkívül hektikusan mozgott, a Brent és a WTI árfolyama drasztikus ingadozásokat mutatott. A kilengések mögött elsősorban a fokozódó közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok állnak. Hétfőn például arra a pletykára ugrott meg az árfolyam, hogy az irániak megtámadtak egy amerikai hadihajót, majd szerdán azért zuhant a jegyzés, mert olyan pletyka kapott szárnyra, hogy az Egyesült Államok és Irán között rövid időn belül megegyezés jöhet, ami a szoros újbóli megnyitásával járhat. Tekintve, hogy érdemi előrelépés nem történt az ügyben, a hét vége felé kisebb mértékű emelkedés jött az olaj tőzsdei áránál. A szakértők egyébként patthelyzetnek írják le a mostani állapotot, hiszen Irán katonai erőforrásai korlátozottak, az Egyesült Államok pedig nem akarja eszkalálni a helyzetet. Így a Hormuzi-szorosban továbbra is csekély forgalmat regisztrálnak, ami miatt egyre inkább úgy tűnik, hogy az év végéig fennmaradhat a 90-100 dolláros olajár.

Egyelőre tartható a hatósági ár
Fotó: Mol

Mindez értelemszerűen a finomított termékekre, többek között a benzin és a dízel üzemanyag árára is kihatással van. Ha az alapanyag, vagyis az olaj drága, akkor ezek áresésére sem lehet számítani. Persze az Európai Unió számos országában láttunk különböző kormányzati intézkedéseket, kezdve az árszabályozástól (pl. Magyarországon) a számos helyen alkalmazott jövedéki adócsökkentésig.

Számos szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy a globálisan tapasztalható olaj- és üzemanyaghiánynak érdemi gazdasági hatása lehet, így például a szerény gazdasági növekedés helyett a világ számos pontján láthatunk majd recessziót. Más kérdés, hogy ha gyengül a gazdaság, az a korábbi évtizedek tapasztalata alapján az olaj iránti kereslet csökkenésével jár, így ez is hozzájárulhat egy új piaci egyensúly létrejöttéhez.

Addig viszont az olajár és az adók fogják leginkább befolyásolni az aktuális piaci árakat. A hazai kutaknál ugyan a magyar rendszámmal közlekedő autók rögzített áron vásárolhatnak benzint és gázolajat, de láthatóak a piaci árak is. Ezek nagyságrendileg 100 forinttal haladták meg a hatósági árat a hét első felében. Igaz, később csökkenést láthattunk. Szombaton ráadásul további csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban. A benzin ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 17 forinttal kerül majd kevesebbe.

Ha uniós összehasonlításban vizsgáljuk a benzin árát, akkor azt láthatjuk, hogy a Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal hat olyan uniós állam van, ahol a hazai áraknál alacsonyabbat találunk. Vagyis a hatósági ár ellenére sem vagyunk a legolcsóbbak, de igen kedvező a magyar benzin árfekvése.

A régiónkban ezúttal a korábbi hetekhez képest eggyel több olyan országot találunk (Lengyelország, Bulgária és Szlovénia), ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin ára.

A gázolaj esetén – tekintve, hogy az ár rögzítésénél az akkori piaci szint alatt húzta meg a kormány, a fizetendő összeget – uniós összevetésben a magyar árszint az egyik legalacsonyabb. Ez a legfrissebb adatokban is tükröződik, a Weekly Oil Bulletin adatai alapján csupán Máltán és Lengyelországban lehet olcsóbban tankolni, mint Magyarországon.

Ahogy a fentiekből is látszik, a régióban a magyar gázolaj az egyik legolcsóbb, hiszen a hazai árnál csak a lengyel alacsonyabb.

Az amerikai-kínai tárgyalások hoznak majd áttörést?

Az olajárak kapcsán a helyzet borús, hiszen míg korábban sokan csak átmenetinek gondolták az energiapiaci válságot, egyre több jel mutat arra, hogy a magas árak tartósabban velünk maradhatnak.

A következő időszakot így a Hormuzi-szoros esetleges megnyitása mellett további tényezők határozhatják meg. A közel-keleti régióban a jelenlegi fegyverszünet ugyan reményt ad a megállapodásra, de a geopolitikai helyzet továbbra is rendkívül feszült. Bár a mostani egyensúly felrúgása elvileg egyik fél érdekeit sem szolgálja, de ha mégis eszkalálódna a helyzet, akkor jelentős drágulás lehet előbb az olaj, majd a benzin piacán. Már csak azért is, mert az árak kordában tartása miatt globálisan megnyitották a kormányok a stratégiai tartalékokat, ami miatt rekordalacsony szinten állnak a készletek. Emiatt a szoros tartós lezárása előbb-utóbb lépéskényszerbe hozhat országokat. Reményt adhat ugyanakkor, hogy a világ két legnagyobb olajfogyasztó államának vezetői a közeljövőben tárgyalnak, és az USA-Kína tárgyalások egyik sarkalatos pontja lehet a közel-keleti helyzet és a globális olajpiac. Itt esetleg születhet olyan megállapodás, ami a szállítások megindulását hozhatja.

Összefoglalva, egyelőre nem várható áttörés, miközben a piacon a többség még mindig bízik abban, hogy belátható időn belül megegyezik Washington és Teherán. Aminek köszönhetően rövid időn belül helyreáll a globális olajellátás.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint ameddig ez a fő forgatókönyv, addig az üzemanyagárak – ha a rögzített árnál magasabban is, de – nagyjából szinten maradnak. Egy esetleges megállapodás komoly áresést, míg a tárgyalások dugába dőlése az árak megugrását hozhatja. Utóbbi a hazai autósok számára is rövid időn belül fájdalmas lenne, mert a készletek kimerülésével át kellene térni a piaci árak alkalmazására.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

