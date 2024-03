Mi lesz, ha áttöri az euró a 400-as szintet?

Mi lesz a forinttal? Olyan szépen alakult fizetőeszközünk 2023-as esztendeje – hat év után először állt erősebben a főbb devizákkal szemben a záráskor, mint a nyitáskor –, ám azóta ismét a tavalyelőtti formáját futja, s kedden az euróval szemben már ismét a 400-as szinthez érkezett.

Vajon át is töri? Mi kell ahhoz, hogy ez ne történjen meg? Mennyire nyomhatja erre rá a bélyegét a Magyar Nemzeti Bank és a kormány, azon belül is Matolcsy György és egykori alelnöke, a most már nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton közötti feszültség?

Ezeket a kérdéseket is feltesszük a Klasszis Klub ma délután 15:30 órakor kezdődő adásában Zsiday Viktornak, a Hold Alapkezelőnél elérhető Citadella Befektetési Alap portfóliókezelőjének. Akinek írásairól rendszeresen beszámolunk lapunkban. Ezen kívül természetesen a világ- és a magyar gazdaság folyamataira és várható alakulására is kitérünk.

Ma délután 15:30-tól Zsiday Viktort lehet kérdezni a Klasszis Klubban. Fotó: Mfor

Az egyórásra tervezett beszélgetés során azonban szokás szerint nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket Zsiday Viktornak, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.

A mai Klasszis Klub is teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

