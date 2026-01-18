3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Bankok, bankrendszer, takarékok Digitalizáció Háború készpénz Lettország

Mi lesz, ha Oroszország támad? Az európai bankokat már erre is felkészítik

mfor.hu

Európa már „háborúban áll” Oroszországgal, állítja a lett jegybank (a Latvijas Banka) elnöke, az EKB döntéshozója, aki arra sürgeti a politikai döntéshozókat, hogy készítsék fel a pénzügyi rendszert egy közvetlen katonai támadásra.

A lett jegybankelnököt, Mārtiņš Kazāks-t a Financial Times (FT) idézi. Kazāks, az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagja, aki az EKB alelnöki posztjának egyik lehetséges várományosa, arról beszélt: a központi bankoknak és a pénzügyi rendszernek fel kell készülniük a további eszkalációra.

„Naiv dolog azt gondolni, hogy nem állunk háborúban [Oroszországgal]” – mondta az FT-nek adott interjúban. Bár a konfliktus „fizikailag nem a mi területünkön” zajlik, Kazāks rámutatott a folyamatosan zajló kibertámadásokra, a balti-tengeri alatti kábelek ellen végrehajtott szabotázsakciókra és a dán légtér drónokkal történő megsértésére. „Ellenállóaknak kell lennünk, hogy megbirkózzunk ezzel” – mondta Kazāks.

Mārtiņš Kazāks, a lett jegybank elnöke szívesen ad tippeket más országoknak is a bankrendszer háborús felkészítéséhez.
Mārtiņš Kazāks, a lett jegybank elnöke szívesen ad tippeket más országoknak is a bankrendszer háborús felkészítéséhez.
Fotó: DepositPhotos.com

Legyen elég készpénz és működjön a digitális fizetés akkor is, ha kitör a háború 

Az elmúlt négy-hat évben Lettország központi bankja „különféle vészhelyzeti tervezési kérdésekkel” foglalkozott – mondta Kazāks. Az egyik fő cél az volt, hogy válság esetén biztosítsák a készpénz elérhetőségét és a digitális fizetések folyamatos rendelkezésre állását, ezért

a kereskedelmi bankokat arra kötelezték, hogy „kritikus fontosságú” ATM-hálózatot működtessenek, amelyek közül néhány saját áramfejlesztővel is rendelkezik.

Az ország emellett kifejlesztett egy rendszert az „offline fizikai kártyás fizetésekhez” gyógyszertárakban, benzinkutakon és élelmiszer-kiskereskedőknél.

„Sok esetben mi vagyunk a legjobbak ebben a témában, és más országok is követik a megoldásainkat” – mondta, hozzátéve, hogy örömmel osztják meg módszereiket és tapasztalataikat. 

Nem csak az orosz támadás okozhat bajt, de az most a fő félelem

Elmondta, hogy a központi bank vészhelyzeti tervei nemcsak az orosz támadás kockázatára vonatkoznak, hanem olyan forgatókönyvekre is, mint az árvizek és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb kockázatok.

Kazāks elmondta, hogy ha egy euróövezeti tagállam saját területén katonai konfliktussal szembesül, az a pénzügyi stabilitási megingásához és a bankrendszerben bekövetkező problémákhoz vezethet, valamint aggodalmakat kelthet az adósság fenntarthatóságát illetően – a hozamok komolyabb ingadozásba kezdhetnek. A jegybankár azonban hangsúlyozta, hogy ezek a kockázatok nem jelentősek és az EU kezelni tudja őket.

„A mi kezünkben van, hogy ennek a valószínűségét [az Oroszországgal való közvetlen konfliktusét] csökkentsük” – mondta. Erre egyrészt Ukrajna támogatásával lát lehetőséget, hogy Moszkva „ne nyerjen”, másrészt az európai katonai erők megerősítésével, „hogy Oroszországban az a vélemény alakuljon ki, hogy [bármilyen támadás] túl nagy kockázatot jelent, és nem is érdemes megfontolni”.
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Focipályára építene lakóparkot a fideszes polgármester, gyűlnek a tiltakozó aláírások

A balatonszemesi polgármester szerint túl értékes a terület ahhoz, hogy csak egy focipálya legyen rajta. A helyiek sokadszor tiltakoznak a beépítés ellen.

Lerántják a leplet arról, mennyit lehet most keresni Magyarországon

Lerántják a leplet arról, mennyit lehet most keresni Magyarországon

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a munkaerőpiacról közöl adatokat, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás tavalyi részletes adatait teszi közzé.

László Csaba maradna az egykulcsos szja mellett

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, egyetemi tanár a január 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 90. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

UniCredit

A választások után nagyobb kockázat lesz a bóvli, mint egy kiigazító csomag

Idén a lakossági fogyasztás húzhatja a magyar gazdaság szekerét, április 12-e után viszont fiskális kiigazításra lehet szükség – mondta el lapunknak az UniCredit Bank vezető elemzője a Bécsben rendezett Közép- és Kelet-európai Fórumon. Ifj. Becsey Zsoltot a takaréklángon égő vállalati beruházásokról, az árréstopról, a relatív erős forintról, és az európai uniós forrásokról is kérdeztük.

A választásokig nyomja a gázpedált a kormány, de utána is új nap virrad a gazdaságban

A választásokig nyomja a gázpedált a kormány, de utána is új nap virrad a gazdaságban

Az elmúlt években rendre mélyen az előzetes várakozások alatt teljesített a magyar gazdaság. Ezúttal egy visszafogottabb, 2 százalék, vagy enyhén a fölötti növekedést várnak az elemzők 2026-ban, ami, ha csak a választások előtti kormányzati kifizetéseken múlik, össze is jöhet. Az ipar, a beruházások és az infláció viszont tartogathatnak meglepetéseket.  

A magyar benzinárakat is Trump rángatja

A magyar benzinárakat is Trump rángatja

Az amerikai elnök a hét elején kilátásba helyezte, hogy beavatkozik Iránban is, csütörtökön ugyanakkor visszatáncolt a fegyveres csapástól. Ez az olaj árfolyamán is látszott, ami a hét első felében sokat drágult, majd csütörtökön nagyot esett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a következő napokban kiszámíthatatlan mozgás várható, miközben az árakat a geopolitikai történések befolyásolják majd.

Vám

Vámcsökkentésről egyezett meg Kínával egy nagy nyugati ország

Kanada és Kína kölcsönös vámcsökkentésben állapodott meg – jelentette be pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök Pekingben.

Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Rezeg a léc a hitelminősítőknél, és már így is magasabb kamatokat kell fizetnünk, mint a régió más országainak.

Úgy vesszük az autópálya-matricákat, mint a cukrot

Úgy vesszük az autópálya-matricákat, mint a cukrot

200 ezer már országosból is elkelt.

2200 milliárdot mozgatott meg az Orbán-kormány a tavalyi költségvetésben

2200 milliárdot mozgatott meg az Orbán-kormány a tavalyi költségvetésben

Átlagosan nyolcnaponta nyúltak hozzá.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168