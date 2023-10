Mi történik, ha végül nem kapjuk meg az EU-s forrásokat? Klasszis Klubunkban erről beszélgetünk meghívott szakértőinkkel

A 2021 februárjában elindított Klasszis Klub keretében a zoom-os interjúk mellett idén márciustól rendez lapcsoportunk, a Klasszis Média személyes részvétellel lebonyolított panelbeszélgetéseket. A következő ilyen eseményre október 24-én, kedden 17 órakor kerül sor. A téma az EU-s források helyzete. Ezt járjuk körül vendégeinkkel két panelben is.

Az első panelbeszélgetésen Essősy Zsombor, az uniós- és hazai forrásokra épülő fejlesztések piacvezető szereplője, a MAPI csoport vezérigazgatója - aki 2003 óta foglalkozik európai uniós fejlesztéspolitikával -, Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője, valamint Kemenesi Gábor Junior Prima-díjas magyar biológus, víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa, az egyetem falai között működő Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai laboratóriumának munkatársa vesz részt.

A második panelben arra keressük a választ, hogyan befolyásolja a vállalatfinanszírozást, ha Magyarország hozzájut az EU-s források, illetve, mi történik, ha nem. Ez azért is lényeges a cégek számára, mert számos beruházás és fejlesztés EU-s forrásokból (is) történik, miközben a piaci finanszírozási formák feltételeire is kihathat, lesz-e megállapodás. Ezekről a lehetséges kimenetekről beszélgetünk Simák Pállal, a CIB Bank elnök-vezérigazgatójával, Sinkó Ottóval, a Videoton Holding vezérigazgatójával. Valamint lapcsoprtunk állandó szerzőjével, Bod Péter Ákossal, a Corvinus egyetem professzorával, korábbi jegybankelnökkel, valamint ipari és fejlesztési miniszterrel.

Lapunk állandó szerzője, Bod Péter Ákos is elmondja a véleményét a Klasszis Klub Live!-ban. Fotó: Mfor

A lazább, klub jellegű szakmai fórumot 3 órásra tervezzük és interaktív módon bevonjuk az üzleti szektorból várhatóan a helyszínre érkező érdeklődőket, valamint a program alatt online jelentkezőket is.

Az esemény weboldala, jelentkezés >>>