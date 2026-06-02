Mi történik? Magára talált az európai elektromosautó-piac

Soha ilyen magas piaci részesedést nem mértek még.

A PWC legfrissebb jelentése szerint Európa öt legnagyobb autópiacán a tisztán elektromos gépkocsik (BEV) eladása több mint harmadával nőtt, és részesedésük minden korábbi első negyedéves szintet felülmúlt.

Európa öt legnagyobb piacán (Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság) 2026 első negyedéve kiemelkedő BEV-eladási számokat hozott:

  • 36 százalékos növekedés éves összevetésben, és
  • 19 százalékos piaci részesedés, ami minden idők legmagasabb első negyedéves értéke.

Franciaország és Németország vezette az ugrást 50 százalékos, illetve 41 százalékos növekedéssel, amelyet a megújított, illetve meghosszabbított kormányzati vásárlási ösztönzők is támogattak.

A plug-in hibridek (PHEV) is látványosan bővültek: az öt legnagyobb európai piacon 42 százalékos növekedés mellett az Egyesült Királyság 47 százalékos emelkedéssel Európa legnagyobb PHEV-piacává vált.

Helyi jellegzetességek

A legnagyobb BEV éves eladás-növekedés Lengyelországban látható (73 százalékos), mely ugyan alacsony szintről produkált ilyen eredményt, de piacának gyarapodása illusztrálja, hogy a régiós piacok érezhetően reagálnak a kínálat bővülésére és a költségszintek változására. Kiemelendő emellett Dániának a 43 százalékos növekedése is, itt pedig az igazán figyelemre méltó, hogy a BEV-eknek 79 százalékos piaci részesedésük van, amelynél Európában csak Norvégia 98 százalékos, kimagasló adata magasabb.

Ezzel szemben a közép-kelet-európai régióban továbbra is alacsonyabb a penetráció: a tisztán elektromos járművek piaci részesedése 2025-ös adatok alapján például Csehországban 5,6 százalék, Romániában 5,6 százalék, Szlovákiában 4,7 százalék, illetve még ennél is sokkal alacsonyabb Horvátországban (1,8 százalék), ami jól mutatja a régión belüli felzárkózási potenciált. Mindezek mellett az alternatív meghajtású járművek iránti keresletet tovább erősítik a hagyományos üzemanyagokat érintő, geopolitikai eredetű bizonytalanságok. Ezek a lokális piacokra is közvetlenül hatnak, ugyanis növelik a fogyasztók ár- és ellátásbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos érzékenységét.

2026-ban az elektromos járművek térnyerése tovább folytatódik Magyarországon, a tisztán elektromos modellek piaci részesedése elérte a 8,9 százalékot márciusban, vagyis 0,2 százalékponttal növekedett egy év alatt. Már az első negyedév elején a számuk meghaladta a 100 ezer darabot, míg az összes zöld rendszámmal rendelkező jármű a 150 ezres küszöböt. A plug-in hibridek (PHEV) 5,9 százalékos részesedést értek el a magyar piacon és így a BEV-ek meg a PHEV-ek együttesen a Magyarországon értékesített új személygépkocsik 14,8 százalékát teszik már ki.

„Míg az EU vezető piacain a BEV-részesedés szembetűnően magasabb szinteket ér el és dinamikusabb növekedést mutat, a magyar piac kiegyensúlyozottabb, mérsékeltebb ütemű bővülést követ, ami jobban illeszkedik a közép-kelet-európai átmenet strukturális sajátosságaihoz. Ugyanakkor régiós kontextusban Magyarország továbbra is az élmezőnybe tartozik az elektromos járművek elterjedtsége és növekedési pályája alapján, így a lassabb felzárkózás ellenére is stabilan erős pozíciót foglal el a CEE-piacon”

– hangsúlyozta Szoboszlai Bea, a PwC Magyarország energiaipari és közműszolgáltatási tanácsadási csapatának igazgatója.

Globálisan megint más a kép az elektromos autók szemszögéből. A kínai piac visszaesése miatt a globális EV-eladás 10 százalékkal csökkent, és 3,5 millió darabra mérséklődött. Kínában a BEV-eladások 20 százalékkal, a PHEV-eladások pedig 31 százalékkal estek éves összevetésben. 2026 első negyedévében a globális színtér összes vizsgált piacán a BEV-eladások enyhe, 1 százalékos éves visszaesést mutattak.

 

