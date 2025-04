Mi történik? Megállt az albérletárak növekedése

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Április elején a fővárosban az átlagos bérleti díj 250 ezer forint volt. Hozzátették, hogy már nincs olyan vármegyeszékhely, ahol 100 ezer forint alatt maradna az átlagos lakbér. A legdrágább nagyváros Debrecen, amely tizenegy budapesti kerületet is megelőz a 225 ezer forintos átlagértékével.

Stagnáltak márciusban a lakbérek, Budapesten is csak néhány környék húzta fel az átlagot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!