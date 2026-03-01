3p
Mi történik most a Hormuzi-szorosban? Ettől robban majd fel az olajár?

Több nagy szállítmányozó felfüggesztette a nyersolajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, de nem teljeskörű a leállás.

Több tartályhajó-tulajdonos, olajipari nagyvállalat és kereskedőház felfüggesztette a nyersolaj-, üzemanyag- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül, miután az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra, Teherán pedig közölte, hogy lezárta a hajózást – közölték kereskedelmi szervezetek szombaton.

Az MTI összeállítása azt írja: az INTERTANKO tartályhajózási szövetség közlése szerint az amerikai haditengerészet figyelmeztetést adott ki a térség – a teljes Perzsa-öböl, az Ománi-öböl, az Arab-tenger északi része és a Hormuzi-szoros – hajózására, jelezve, hogy nem tudja garantálni a szállítmányok biztonságát.

A görög hajózási minisztérium szombaton arra kérte a hajókat, hogy kerüljék el a Perzsa-öblöt, az Ománi-öblöt és a Hormuzi-szorost.

A Kpler árupiaci tanácsadó cég elemzője, Laura Page szerint

eddig 14 LNG-szállító mutatott lassulást, irányváltást vagy megállást a szoros térségében, és a szám várhatóan emelkedni fog,

ami kockázatot jelent Katar LNG-exportjára.

Az alábbi térképen élőben követheti a Hormuzi-szoros hajóforgalmát:

A német konténerszállító vállalat, a Hapag-Lloyd közölte: további értesítésig felfüggeszti a Hormuzi-szoroson való áthaladást. A Perzsa-öböl kikötőit érintő járatok esetében késésekre, útvonal-módosításokra és menetrendi változásokra kell számítani.

A dán Maersk honlapján közzétett tájékoztatás szerint a társaság biztonsági partnereivel egyeztetve jár el a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben végzett műveletek során, ugyanakkor a közel-keleti árufelvétel továbbra is nyitott.

A francia CMA CGM közölte: a térségben tartózkodó vagy oda tartó hajóit arra utasította, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásait követően húzódjanak biztonságos menedékbe.

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik illetékese a Reuters hírügynökségnek elmondta: a térségben több hajó VHF-rádióüzenetet kapott az iráni Forradalmi Gárdától arról, hogy „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”.

Ugyanakkor a Poten & Partners hajóbróker-cég az ügyfeleinek küldött körlevelében azt írta, hogy

a hajóforgalom nem állt le teljesen, de a fennakadások gyorsan erősödnek.

A háború kitörése előtt összeállított friss Mfor Üzemanyagár-figyelő is arra figyelmeztetett: a magyarországi üzemanyagárak jövő heti alakulása jórészt attól függ, indul-e támadás Irán ellen. Részletek:

(MTI)

