Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

Az idei év első kilenc hónapjában 80 ezer új belépőt regisztráltak az egészségpénztárak, majdnem annyit, mint 2024-ben összesen – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A taglétszám közben új csúcsot döntött szeptemberben, és meghaladta az 1,24 milliót.

Szinte biztosra vehető, hogy sokéves csúcsot dönt az idén az egészségpénztárakba belépő új tagok száma: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. első kilenc hónapjában 80 ezer új belépőt regisztráltak a pénztárak, miközben tavaly az egész évben 86,5 ezret – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Csak a harmadik negyedévben – teszi hozzá – több mint 21 ezren létesítettek tagsági jogviszonyt, miközben valamivel több mint 3600-an döntöttek a kilépés mellett: ennek eredőjeként három hónap leforgása alatt közel 17 ezerrel emelkedett a nyilvántartott létszám.

Csúcson a taglétszám

A jegybank adatai szerint az egyre erősödő belépési kedvnek köszönhetően a harmadik negyedév végére új csúcsra, 1,243 millió közelébe emelkedett a taglétszám az egészségpénztáraknál, ami nagyjából 55,5 ezres – 4,7 százalékos – emelkedést tükröz 2024. végéhez képest. „Az, hogy kilenc hónap alatt majdnem öt százalékkal emelkedett a nyilvántartott pénztártagok száma, egyértelműen azt jelzi, hogy erősödik az érdeklődés az öngondoskodás e formája iránt” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A jegybanki statisztikákat támasztják alá az OTP Egészségpénztár tapasztalatai is: a szolgáltatónál már az első tíz hónapban elérte a 45 ezret az új belépők száma, miközben 2024. egészében 41 ezer új tagot regisztráltak. Az OTP Egészségpénztár közben egyre aktívabbak, és egyre többször veszik igénybe az olyan, önsegélyező szolgáltatásokat is, mint a beiskolázás vagy a lakáshitel-törlesztés támogatása.

Kampányolnak a kasszák

Az év vége közeledtével persze az önkéntes egészségpénztárak is felpörgetik a befizetést ösztönző, illetve tagtoborzó akcióikat: a BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátora szerint több szolgáltatónál is fut ilyen kampány.

Az OTP Egészségpénztár december 23-ig tartó, befizetést ösztönző nyereményjátékában a résztvevők a befizetésük 20 százalékát nyerhetik vissza. A pénztár honlapján meghirdetett feltételek szerint legalább 20 ezer forintot kell befizetni, és regisztrálni a nyereményjátékban való részvételre. A játékban 20 nyertest sorsolnak ki, akiknek a befizetéseik 20 százalékát – de legfeljebb 150 ezer forintot – írják jóvá az egészségpénztári számlájukon. A befizetést több részletben is lehet teljesíteni, de az összekötött OTP Egészségpénztári kártyával való vásárlással is megszerezhető a részvétel lehetősége – hiszen ez is befizetésnek minősül, ráadásul ezután is igényelhető a 20 százalékos adó-visszatérítés. A nyereményjátékban új belépők is részt vehetnek, ha teljesítik a meghatározott feltételeket. Az OTP Egészségpénztár újonnan belépő tagjainak az első egészségkártya ingyenes, ha a BiztosDöntés.hu felületén keresztül nyitnak számlát. A kedvezmény érvényesítéséhez a belépésnél a BIZTOSDONT kuponkódot kell használni.

A Patika Egészségpénztárnál tagajánló akció fut egészen az év végéig. Ennek lényege, hogy ha az ajánlott személy belép a pénztárba és sikeresen teljesíti a promóció feltételeit, 5000 forintos Multi-Pay kártyát kap az ajánló és az ajánlott fél is. Az ajándék feltétele, hogy az ajánlott új tag online regisztráljon a belépési felületen, 24 órán belül erősítse meg belépési szándékát és legalább 30 ezer forintot fizessen be az egyéni számlájára a promóciós időszakban. Fontos, hogy az ajánló pénztártag tagazonosítójának szerepelnie kell a belépési nyilatkozaton.

Az Új Pillér Egészségpénztárnál december 1-én indul a Csoda 20-as akció: a pénztár 202 020 forint befizetését várja, cserébe a régi tagjainak a befizetésre vonatkozó teljes működési költséget, az újonnan belépőknek a felét visszaadja hűségpontban. Itt is fut ajánlóprogram december végéig, a Patika akciójához hasonló feltételekkel, vagyis az ajánlók és az ajánlott tagok is 5 000 forintos, számos kereskedelmi láncnál vagy az OMV kutakon költhető ajándékkártyát kapnak, ha teljesülnek a kért feltételek.

A Prémium Egészségpénztár év végéig tartó akciójában minden új számlanyitó három ajándéksorsjeggyel vehet részt abban a nyereményjátékban, amelynek végén egy személyautót sorsolnak ki. Azok pedig, akik a BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátorán keresztül lépnek be a Prémium Egészségpénztárba, hat hónapig ingyen kapják a Védőháló egészségbiztosítást.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál nyereményjátékban lehet részt venni, amelyben 10 darab, 50 ezer forintos Lidl vásárlási utalványt, és fődíjként egy 150 ezer forintos Hunguest Hotel utalványt sorsolnak ki azok között, akik teljesítik a megadott feltételeket.

Már húszmilliárd forint közelében jár az adó-visszatérítés összege

A jegybank adatai szerint a szolgáltatási célú befizetések összege 80,5 milliárd forintot tett ki az év első kilenc hónapjában az egészségpénztáraknál: ezen belül a tagok által fizetett tagdíjak 50,5 milliárd, a munkáltatói hozzájárulások pedig 8,1 milliárd forintot tettek ki. A pénztári befizetésekhez kapcsolódó szja-visszatérítések összege pedig rekordszintre, 19,4 milliárd forintra emelkedett az első kilenc hónapban – 2024. egészében még 16,6 milliárd forintot ért el.

A 82,4 milliárd forintot kitevő szolgáltatási kiadásokon belül változatlanul a gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatása adja a legnagyobb – 2025. első három negyedévében 53 százalékos – szeletet, míg az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása 38,9 százalékkal részesedett a teljes tortából.