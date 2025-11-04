4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Makró Klasszis Klub Podcast Videók Simor András

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A volt jegybankelnök, közgazdász november 12-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A választások utolsó félévébe lépve a politikai szlogenek mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az úgynevezett zsebbevágó témák, vagyis azok, amelyek az emberek megélhetését próbálják jobbá tenni. Egy alapvető különbséggel: míg a kormányon lévő erők már most tehetnek ezért, hiszen náluk van a költségvetési kassza kulcsa, addig az ellenzék egyelőre csak ígérgetni tud.

Mindig is a legforróbb témák közé tartozik, mi lesz az adóinkkal, illetve a nyugdíjakkal. Most sincs ez másként. Miután a kormánypártok kiforgatták a mértékadó közvélemény-kutatások szerint náluk népszerűbb fő ellenzéki erő, a Tisza Párt prominenseinek talán nem mindig szerencsés kontextusban elhangzott szavait arról, hogy lesz-e adóemelés és nyugdíjcsökkentés – amellyel lássuk be, nehezen lehet választást nyerni –, Orbán Viktor bedobta a 14. havi nyugdíjat. Kérdés, van-e erre többletforrás a kicsit lyukasnak tűnő állami költségvetésben. Nem kevés pénzről van szó: a 13. havi nyugdíjra több mint 500 milliárd forintot különítettek el a jövő évi büdzsében.

Az viszont már tény, hogy magánszemélyek, valamint kis- és középvállalkozások (kkv) az állami támogatás jóvoltából a piacinál alacsonyabb kamatozású hiteleket igényelhetnek. Kérdés, hogy csupán az olcsóbb pénz ígérete elegendő-e, megjön-e a kedvük a vállalkozásoknak ahhoz, hogy beruházzanak, a lakosságnak meg ahhoz, hogy új lakást vásároljanak. Azt a szaktárca is elismeri, hogy a nem túl kedvező gazdasági környezet miatt most elsősorban a létük fenntartásához, a likviditásuk megőrzéséhez, fokozásához jöhetnek jól a kkv-knak ezek a 3 százalékos kamatozású hitelek. A nagy dérrel-dúrral beharangozott Otthon Starttal kapcsolatos várakozásokat pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) első havi igénylési adatai hűtötték le, miután azok semmivel sem jobbak egy átlagos hónapénál.

Simor András november 12-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Facebook

Márpedig, ha a kedvezményes programok sem tudják felpörgetni az évek óta stagnálásközeli állapotban poroszkáló magyar gazdaságot, akkor erősen megkérdőjelezhető, van-e értelme a piaci viszonyokat eltérítő, a kettős kamatrendszer kialakulásához vezető programoknak.

Azok ugyanis az MNB árstabilizáló törekvéseit is tompíthatják. A márciustól már Varga Mihály vezette intézmény ragaszkodik a 6,5 százalékos jegybanki alapkamathoz – nem csoda, még így is a 27 tagú Európa Unió negyedik-ötödik legmagasabb inflációja a magyar. Ráadásul az, hogy a forint a gyengécske makrogazdasági adatok ellenére is már hónapok óta viszonylag erős, az euróval szemben például a 390-es szint alatt tanyázik, ugyancsak a fizetőeszközünkkel elérhető magas kamatfelárnak köszönhető.

Így is van elég dolga az új jegybanki vezetésnek az elődje által hátrahagyott „csontvázakkal”. A több száz milliárdnyi közpénzt elégetett MNB-alapítványok és az MNB-székház pofátlanul túlárazott felújítása miatt már büntető feljelentések is születtek. Kérdés, lesz-e ítélet is ezekben az ügyekben a jövő áprilisban esedékes választásokig? Hiszen ne feledjük, a célkeresztben az a Matolcsy György áll, aki hosszú évekig Orbán Viktor első számú közgazdásza volt, s akinek dicséretével a kormányfő még a nyolc hónap előtti távozásakor sem fukarkodott.

Ezeket a témákat tervezzük átbeszélni a következő Klasszis Klub Live-ban Simor András volt jegybankelnökkel, közgazdásszal. De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

