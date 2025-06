Micsoda véletlen: ott korlátoznak, ahol az inflációt is mérik

Az árkorlátozás ezúttal nem közvetlenül a fogyasztói árakat fagyasztja be, hanem a nagykereskedők és a gyógyszertárak közötti listaárakat érinti. A gyógyszerészkamara közleménye szerint elvárás, hogy ha a patikák a gyártókkal kötött megállapodás alapján 2024. december 31-i árakon vagy annál olcsóbban jutnak hozzá a készítményekhez, akkor a lakosság felé is ezen az áron vagy olcsóbban értékesítsenek.

A Hvg.hu közérdekű adatigényléssel megtudta: a Központi Statisztikai Hivatal inflációszámítási gyakorlatában szereplő 34 nem támogatott gyógyszer közül 24 megegyezik azokkal, amelyekre most árkorlátozás vonatkozik. A KSH minden hónapban ezerféle termék és szolgáltatás árát követi, de a nyilvánosan elérhető módszertani listában a gyógyszerek csak gyűjtőfogalmak alatt jelennek meg.

Több gyógyszergyártó és nagykereskedő jelentett be „önkéntes árkorlátozást”, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos gyógyszerek árát a 2024. december 31-i szinten rögzítsék. A Magyar Gyógyszerészi Kamara június 13-án közzétett egy 25 tételből álló listát az érintett készítményekről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!