5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Sport Sportbiznisz Világi Oszkár

Mielőtt bajnok lett a Győr, új tulajdonos érkezett Világi Oszkár mellé

Vég Márton
Vég Márton

A szlovákiai magyar üzletember és családja eddig egy holland alapítványon keresztül egyedül birtokolta az új bajnokcsapatot.

Nemcsak a NER-nek lett vége 2026 tavaszán, hanem a Fradi hegemóniájának is a labdarúgó NBI-ben: hét év után nem a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor által elnökölt Ferencváros, hanem a Győr lett bajnok. Ez azonban nem jelent rendszerváltást, hiszen az ETO FC szintén a NER-közeli focicsapatok közé tartozik, csak sokkal kisebb költségvetésből működik. Míg a Fradi focicsapata 2025-ben 21 milliárd forintból gazdálkodott, addig a Győr büdzséje a működési és TAO-s forrásokkal együtt hozzávetőlegesen 3-4 milliárd forint körül mozoghat. A klub hivatalos gazdasági beszámolóiban a teljes éves mérlegfőösszeg meghaladja a 2,9 milliárd forintot.

Meseszerű a Győr története: 2022 februárjában jelentették be, hogy Világi Oszkár vette meg a Győri ETO FC-t működtető céget, az ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.-t. Ezt a szlovákiai magyar üzletember és Győr akkori fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András közös sajtótájékoztatón jelentette be. Világinak, aki a Slovnaft elnök-vezérigazgatója, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese és a Mol igazgatóságának tagja, nem ez volt az első érdekeltsége a labdarúgásban, az ő tulajdonában van a dunaszerdahelyi DAC is. A NER-es szálakat mi sem bizonyítja jobban, mnt hogy Világi Oszkár a Mol-Új Európa Alapítványának kuratóriumi alelnöke, például Schmidt Mária társaságában.

Van mit ünnepelni Győrben
Van mit ünnepelni Győrben
Fotó: ETO FC/Facebook

A konkrét tulajdonosi háttere azonban elég érdekes a bajnok Győrnek. Rögtön a 2022-es bejelentés után a nyugat-magyarországi megyeszékhelyen felröppent a hír, hogy az együttes nem is a csallóközi üzletember, hanem egy holland alapítvány tulajdonában van. Erről a Kisalföld írt akkoriban, vagyis arról, hogy az Opten cégadatbázis szerint Mányi József, az ETO Futball Kft. előző tulajdonosának 100 százalékos tulajdonjogi részét a Circum Kft. vásárolta ki. Ezt egy egyszemélyes kft.-ként emlegették, amit Jan van Daele, a DAC sportigazgatója birtokolt. Médiaértesülés szerint van Daele 2022 márciusában eladta az üzletrészét egy holland alapítványnak, a Stichting Administratiekantoor ETO-nak.

Holland alapítvány?

A klub erre reagálva közölte: az ETO FC Győr továbbra is a Világi család tulajdonában van, mert az ETO Futball Kft. 100 százalékos tulajdonosa, a Circum Kft. részvényeinek az Amszterdamban székelő ETO Foundation céghez való átkerülése nem eredményezett változást a tulajdonosi struktúrában, ugyanis az említett alapítvány egyedüli igazgatója Világi Réka.

A Circum Kft. részvényeinek az átvitele egy további lépés volt az ETO Futball Kft. végleges tulajdonosi struktúrájának az eléréséhez. Ez pedig lehetővé teszi, hogy könnyedén eleget tegyünk az UEFA feddhetetlenségi előírásának, amely elengedhetetlen az UEFA engedélyének megszerzéséhez

– szólt a győri közlemény 2022-ben.

Ez a tulajdonosi struktúra nem is változott egészen idén februárig, amikor a holland alapítvány mellé megérkezett a Vineps Holding Zrt. Ez egy 2023-ban gründolt vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa Ing. Stefan Tóth, aki 2025 nyara óta a Circum Kft. ügyvezetője. Ő a Csíki Sör Magyarország Kft. ügyvezetője is. Közel áll Világi Oszkárhoz, hiszen a szlovákiai magyar milliárdos és üzlettársa 2024 októberében szerezte meg a Lénárd András Csíki Sör-alapító két cégét.

A Győr 2024-ben jutott fel az NB I-be, miután a Győri ETO FC a 2015-ös Quaestor-csőd miatt a harmadik vonalba, az NB III-ba zuhant vissza. Két év alatt lettek bajnokok, tavaly a negyedik helyen végeztek és indulhattak a a Konferencia-ligában. Az ETO FC a playoff-körben esett ki, tehát 925 ezer euró érkezhetett a klub számlájára. Bár ez egész jó haszonnak tűnik, valójában nem tiszta bevétel, hiszen a csapat utazása is jókora összeget emésztett fel. A Bajnokok Ligájában ennél persze sokkal többet lehet keresni, amelyben utolsó helyezettként, nulla szerzett ponttal is 18 895 000 euró (jelenlegi árfolyamon 6,81 milliárd forint) gyűjthető.

A Győr mögött egyelőre nem állnak akkora szponzorok, mint a Fradi mögött. Kiemelt támogatói között Világi egyik szlovákiai cége a Kukkonia, valamint a Mol bukkan fel, amely amúgy az Újpest tulajdonosa is. Világi még 2024-ben az Indexnek adott interjúban árulta el, hogy a győri csapat esetében a bevétel nehéz kérdés, mert maga a jegybevétel és az ajándéktárgyak árusítása nagyon kicsi eredményt tud jelenleg felmutatni. A legnagyobb bevételek a televíziós jogdíjakból származnak.

Ez összességében azért fontos, mert így a magyar kluboknak létezik egy stabil bevételi forrása, amire alapozhatnak, ám sajnos a szponzorok tekintetében az ETO-nak még fejlődnie kell. Most az NB I színpadára léphetünk, ennek következtében jelenleg is szponzorokat keresünk, és fontos, hogy erős, elkötelezett támogatót is találjunk

– fogalmazott 2024-ben az ETO tulajdonosa. A város legnagyobb adózója és szponzora az Audi, amely azonban eddig a kézilabdát finanszírozta. Az Audi Hungaria legutóbb éppen 2024-ben kötelezte el magát újabb három évre a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata támogatása mellett. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Csordogál az olaj a Hormuzi-szoroson keresztül, Ázsiában örülhetnek

Csordogál az olaj a Hormuzi-szoroson keresztül, Ázsiában örülhetnek

Kijutottak végre.

Elmeszelték Magyarországot egy 2020-as ügy miatt, itt a bírság

Elmeszelték Magyarországot egy 2020-as ügy miatt, itt a bírság

Az eset a pandémia idején történt.

Magyar Péter, a Crystal Worldwide vezérigazgatója

Milyen hatása lehet a vagyonadónak? Szakértőt kérdezünk a Klasszis Klub Live-ban

A vagyontervezési tanácsokat és szolgáltatásokat (is) nyújtó Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda (CRWW) vezetője és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, Magyar Csaba május 28-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

fizetések

Nehezített pályán kellene hozzányúlnia a fizetésekhez a Tisza-kormánynak

Az egészségügyi dolgozók bérfejlesztése, a legkisebb és a legmagasabb fizetések közötti különbségek szűkítése, illetve a jövő évi minimálbér- és garantáltbérminimum-emeléssel kapcsolatos megállapodás tető alá hozása – számos feladat vár a Tisza-kormányra a következő hónapokban. Mindezt egy olyan gazdasági környezetben kellene megtenni, amikor az iráni háború okozta költségsokk miatt könnyen elképzelhető, hogy a vállalatok sok dolgozójuktól megválnak majd.

Bajban lesz a turizmus a vendégmunkások nélkül? Kongatják a vészharangot

Bajban lesz a turizmus a vendégmunkások nélkül? Kongatják a vészharangot

A szakmai szervezetek egyeztetésben bíznak.

Ha kicsit is, de tud még tovább drágulni a tankolás

Ezúttal csak az egyik típusú üzemanyag ára változik csütörtöktől.

Fontos adat jön az EU-ból, s úgy tűnik, örülhetünk neki

Fontos adat jön az EU-ból, s úgy tűnik, örülhetünk neki

Az Eurostat ma délelőtt teszi közzé a uniós tagországok áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexeit.

Nem ez az adat okozta a Fidesz-kormány vesztét

Nem ez az adat okozta a Fidesz-kormány vesztét

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról a miniszterek

Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is eleget tett az összeférhetetlenségről szóló törvény elvárásainak.

Elbúcsúzott csodafegyverétől a TV2

Így alakultak a 20. hét nézettségi adatai.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG