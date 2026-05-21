Mielőtt bajnok lett a Győr, új tulajdonos érkezett Világi Oszkár mellé

Nemcsak a NER-nek lett vége 2026 tavaszán, hanem a Fradi hegemóniájának is a labdarúgó NBI-ben: hét év után nem a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor által elnökölt Ferencváros, hanem a Győr lett bajnok. Ez azonban nem jelent rendszerváltást, hiszen az ETO FC szintén a NER-közeli focicsapatok közé tartozik, csak sokkal kisebb költségvetésből működik. Míg a Fradi focicsapata 2025-ben 21 milliárd forintból gazdálkodott, addig a Győr büdzséje a működési és TAO-s forrásokkal együtt hozzávetőlegesen 3-4 milliárd forint körül mozoghat. A klub hivatalos gazdasági beszámolóiban a teljes éves mérlegfőösszeg meghaladja a 2,9 milliárd forintot.

Meseszerű a Győr története: 2022 februárjában jelentették be, hogy Világi Oszkár vette meg a Győri ETO FC-t működtető céget, az ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.-t. Ezt a szlovákiai magyar üzletember és Győr akkori fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András közös sajtótájékoztatón jelentette be. Világinak, aki a Slovnaft elnök-vezérigazgatója, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese és a Mol igazgatóságának tagja, nem ez volt az első érdekeltsége a labdarúgásban, az ő tulajdonában van a dunaszerdahelyi DAC is. A NER-es szálakat mi sem bizonyítja jobban, mnt hogy Világi Oszkár a Mol-Új Európa Alapítványának kuratóriumi alelnöke, például Schmidt Mária társaságában.

Van mit ünnepelni Győrben

Fotó: ETO FC/Facebook

A konkrét tulajdonosi háttere azonban elég érdekes a bajnok Győrnek. Rögtön a 2022-es bejelentés után a nyugat-magyarországi megyeszékhelyen felröppent a hír, hogy az együttes nem is a csallóközi üzletember, hanem egy holland alapítvány tulajdonában van. Erről a Kisalföld írt akkoriban, vagyis arról, hogy az Opten cégadatbázis szerint Mányi József, az ETO Futball Kft. előző tulajdonosának 100 százalékos tulajdonjogi részét a Circum Kft. vásárolta ki. Ezt egy egyszemélyes kft.-ként emlegették, amit Jan van Daele, a DAC sportigazgatója birtokolt. Médiaértesülés szerint van Daele 2022 márciusában eladta az üzletrészét egy holland alapítványnak, a Stichting Administratiekantoor ETO-nak.

Holland alapítvány?

A klub erre reagálva közölte: az ETO FC Győr továbbra is a Világi család tulajdonában van, mert az ETO Futball Kft. 100 százalékos tulajdonosa, a Circum Kft. részvényeinek az Amszterdamban székelő ETO Foundation céghez való átkerülése nem eredményezett változást a tulajdonosi struktúrában, ugyanis az említett alapítvány egyedüli igazgatója Világi Réka.

A Circum Kft. részvényeinek az átvitele egy további lépés volt az ETO Futball Kft. végleges tulajdonosi struktúrájának az eléréséhez. Ez pedig lehetővé teszi, hogy könnyedén eleget tegyünk az UEFA feddhetetlenségi előírásának, amely elengedhetetlen az UEFA engedélyének megszerzéséhez

– szólt a győri közlemény 2022-ben.

Ez a tulajdonosi struktúra nem is változott egészen idén februárig, amikor a holland alapítvány mellé megérkezett a Vineps Holding Zrt. Ez egy 2023-ban gründolt vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa Ing. Stefan Tóth, aki 2025 nyara óta a Circum Kft. ügyvezetője. Ő a Csíki Sör Magyarország Kft. ügyvezetője is. Közel áll Világi Oszkárhoz, hiszen a szlovákiai magyar milliárdos és üzlettársa 2024 októberében szerezte meg a Lénárd András Csíki Sör-alapító két cégét.

A Győr 2024-ben jutott fel az NB I-be, miután a Győri ETO FC a 2015-ös Quaestor-csőd miatt a harmadik vonalba, az NB III-ba zuhant vissza. Két év alatt lettek bajnokok, tavaly a negyedik helyen végeztek és indulhattak a a Konferencia-ligában. Az ETO FC a playoff-körben esett ki, tehát 925 ezer euró érkezhetett a klub számlájára. Bár ez egész jó haszonnak tűnik, valójában nem tiszta bevétel, hiszen a csapat utazása is jókora összeget emésztett fel. A Bajnokok Ligájában ennél persze sokkal többet lehet keresni, amelyben utolsó helyezettként, nulla szerzett ponttal is 18 895 000 euró (jelenlegi árfolyamon 6,81 milliárd forint) gyűjthető.

A Győr mögött egyelőre nem állnak akkora szponzorok, mint a Fradi mögött. Kiemelt támogatói között Világi egyik szlovákiai cége a Kukkonia, valamint a Mol bukkan fel, amely amúgy az Újpest tulajdonosa is. Világi még 2024-ben az Indexnek adott interjúban árulta el, hogy a győri csapat esetében a bevétel nehéz kérdés, mert maga a jegybevétel és az ajándéktárgyak árusítása nagyon kicsi eredményt tud jelenleg felmutatni. A legnagyobb bevételek a televíziós jogdíjakból származnak.

Ez összességében azért fontos, mert így a magyar kluboknak létezik egy stabil bevételi forrása, amire alapozhatnak, ám sajnos a szponzorok tekintetében az ETO-nak még fejlődnie kell. Most az NB I színpadára léphetünk, ennek következtében jelenleg is szponzorokat keresünk, és fontos, hogy erős, elkötelezett támogatót is találjunk

– fogalmazott 2024-ben az ETO tulajdonosa. A város legnagyobb adózója és szponzora az Audi, amely azonban eddig a kézilabdát finanszírozta. Az Audi Hungaria legutóbb éppen 2024-ben kötelezte el magát újabb három évre a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata támogatása mellett.