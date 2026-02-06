Mielőtt tankolni indulna, ezt érdemes megnéznie

A hétvégén sem kell üzemanyag nagykereskedelmi árváltozásra számítanunk – írja a holtankoljak.hu.

A hazai kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak szerint alakulnak feburár 6-án és várhatóan a hétvégén is:

95-ös benzin: 557 forint/liter

Gázolaj: 574 forint/liter

Az egyes töltőállomások között nagy eltérések lehetnek. A 95-ös benzin legalacsonyabb ára 528, a legmagasabb pedig 621 forint. A dízel esetében 548 és 624 forint ez a két összeg.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa hetente jelentkező rovatunkat, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>