1p
Makró Mol Üzemanyagok

Mielőtt tankolni indulna, ezt érdemes megnéznie

mfor.hu

Nem lesz árváltozás a kutakon.

A hétvégén sem kell üzemanyag nagykereskedelmi árváltozásra számítanunk – írja a holtankoljak.hu.

A hazai kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak szerint alakulnak feburár 6-án és várhatóan a hétvégén is:

  • 95-ös benzin: 557 forint/liter
  • Gázolaj: 574 forint/liter

Az egyes töltőállomások között nagy eltérések lehetnek. A 95-ös benzin legalacsonyabb ára 528, a legmagasabb pedig 621 forint. A dízel esetében 548 és 624 forint ez a két összeg.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa hetente jelentkező rovatunkat, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ez volt az utolsó pocsék év a magyar iparban? Ki kell jönni a mélyrepülésből

Ez volt az utolsó pocsék év a magyar iparban? Ki kell jönni a mélyrepülésből

A decemberi adat csak szépségtapasz a magyar ipar továbbra is gyenge teljesítményén, a javulásban főleg a bázishatásnak van nagy szerepe, de a beinduló autó- és akkumulátoripari gyáraknak előbb-utóbb meg kell majd jelenniük a számokban, ahogy Európa-szerte is sokasodnak a pozitív jelek. Elemzők szerint több évnyi ipari recesszió után idén talán már jöhet némi emelkedés Magyarországon, bár bőven van bizonytalanság. 

Megmozdult a sokat kárhoztatott Németország gazdasága

Megmozdult a sokat kárhoztatott Németország gazdasága

Nőtt Németország kivitele és behozatala is decemberben, novemberhez viszonyítva – közölte a Destatis német szövetségi statisztikai hivatal. A teljesítmény az elemzőket is meglepte, akik kisebb mértékű bővülésre számítottak.

Hivatalosan is újabb gyatra évet zárt a magyar ipar

Hivatalosan is újabb gyatra évet zárt a magyar ipar

Novemberhez képest bővült az ipari kibocsátás decemberben, tavaly decemberhez képest azonban a tisztított adatok szerint 1 százalékkal csökkent a teljesítmény. A KSH friss jelentéséből kiderül: 2025-ben 3,2 százalékkal zsugorodott a magyar ipari termelés volumene.

4-6 év alatt valósulhatna meg az euró bevezetése Magyarországon, megingott a dollár szerepe – Klasszis Podcast

Négy-hat év alatt lehetne euró Magyarországon, megingott a dollár vezető szerepe – Klasszis Podcast

A jelenlegi geopolitikai átrendeződés egyik nagyhatalmi devizának sem kedvez, nem csak az amerikai fizetőeszköz veszít a súlyából globálisan – erről az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója beszélt a Klasszis Podcast legújabb epizódjában. Gyurcsik Attilát a magyar euró esélyeiről is kérdeztük különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt egyik fontos választási ígérete a közös európai deviza mielőbbi bevezetése.

Zoknik helyett élményeket vásároltunk decemberben, és ez a számokon is látszik

Zoknik helyett élményeket vásároltunk decemberben, és ez a számokon is látszik

Árérzékenyek a fogyasztók: visszaesett a textil-, a ruházati és a cipőüzletek forgalma, eközben a használtcikkeké decemberben 8,1 százalékkal bővült. Tárgyak helyett egyre inkább élményt ajándékozunk karácsonyra. A kiskereskedelem bővülése csak  a tavalyi alacsony bázishoz képest tűnik nagynak, egyébként alulmúlta az elemzők várakozásait. A kormányzati transzferek nem hoztak látványos lendületet a boltok forgalmában.

Nem jött be a kormány terve az önkéntes nyugdíjpénztárakkal

Nem jött be a kormány terve az önkéntes nyugdíjpénztárakkal

Nem lett népszerű az új lehetőség, nem költötték lakáscélra a megtakarításaikat a tagok.

Mérföldkő: földbe került az első beton a paksi bővítésnél

Mostantól hivatalosan is épül Paks II.

Már 750 milliárdnyi hitelt osztottak ki a bankok az Otthon Startban

Már 750 milliárdnyi hitelt osztottak ki a bankok az Otthon Startban

22 ezer szerződést már folyósítottak.

Kései karácsonyi ajándékot kapott a kormány, ezeknek a számoknak végre örülhetnek

Kései karácsonyi ajándékot kapott a kormány, ezeknek a számoknak végre örülhetnek

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom.

Bajban lehet a Paks II. Zrt, jogellenes lehetett a tőkeemelés?

Bajban lehet a Paks II. Zrt, jogellenes volt a tőkeemelés?

Rá kellett volna bólintania az Európai Bizottságnak?

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168