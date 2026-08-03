Miért fontos, hogy ne az importra támaszkodva oldjuk meg az energiaválságot?

Valóban összefogott az ország: a cégek, az intézmények és az önkormányzatok önkéntes fogyasztáscsökkentésének, illetve a lakosság energiatakarékossági lépéseinek köszönhetően csak vasárnap 700 megawatt villamos energiát, vagyis másfél paksi blokk teljesítményét sikerült megspórolni – ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte hétfő reggel, hozzátéve, hogy a legnehezebb öt nap most következik.

A Paksi Atomerőmű kiesésével (e cikk írásának pillanatában, hétfőn délelőtt 11 órakor már csak az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemelt a 2000 megawatt kapacitású létesítményben) jelentkező hiányt az említett energiatakarékossági lépések mellett a hazai tartalékok, főleg a gáztüzelésű erőművek teljesítményének fokozásával, illetve az importarány növelésével lehet leginkább pótolni.

„Ez ugyanakkor a miniszterelnök elmondása szerint 10 milliárd forintos többletköltséget jelentene a magyar állam számára (a hétfői, Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatón már egy 50 milliárd forintos becslés is elhangzott, ez azonban az aktuális tőzsdei ár alakulásától függ). A nagy kereslet és a hőség miatt a villamos energia beszerzési ára megugrik, ami jelentősen ronthatja a magyar külkereskedelmi cserearányt (vagyis az importált termékek ára sokkal gyorsabb ütemben drágul, mint az exportcikkeké, ami az inflációra is hatással van). A kormány így inkább a belső erőforrásokat próbálja meg minél jobban kiaknázni” – mondta el Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Kollégánk arról is beszélt, hogy a magyarországi energiamixen belül az import aránya jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben. 2014-ben még meghaladta a 31 százalékot, tavaly pedig már csak a hazai fogyasztás 18,6 százalékát biztosította.

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter.