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Makró Energiapiac Energiatakarékosság Trend FM Magyar Péter Paksi Atomerőmű

Miért fontos, hogy ne az importra támaszkodva oldjuk meg az energiaválságot?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Bár az energiakrízis idején az importarány növelése az egyik legkézenfekvőbb alternatíva a kieső paksi termelés pótlására, valójában ennek olyan magas költségei vannak, hogy a kormány inkább spórolással és a hazai tartalékok mozgósításával igyekszik úrrá lenni a helyzeten – erről is beszélt Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Valóban összefogott az ország: a cégek, az intézmények és az önkormányzatok önkéntes fogyasztáscsökkentésének, illetve a lakosság energiatakarékossági lépéseinek köszönhetően csak vasárnap 700 megawatt villamos energiát, vagyis másfél paksi blokk teljesítményét sikerült megspórolni – ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte hétfő reggel, hozzátéve, hogy a legnehezebb öt nap most következik.

A Paksi Atomerőmű kiesésével (e cikk írásának pillanatában, hétfőn délelőtt 11 órakor már csak az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemelt a 2000 megawatt kapacitású létesítményben) jelentkező hiányt az említett energiatakarékossági lépések mellett a hazai tartalékok, főleg a gáztüzelésű erőművek teljesítményének fokozásával, illetve az importarány növelésével lehet leginkább pótolni.

„Ez ugyanakkor a miniszterelnök elmondása szerint 10 milliárd forintos többletköltséget jelentene a magyar állam számára (a hétfői, Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatón már egy 50 milliárd forintos becslés is elhangzott, ez azonban az aktuális tőzsdei ár alakulásától függ). A nagy kereslet és a hőség miatt a villamos energia beszerzési ára megugrik, ami jelentősen ronthatja a magyar külkereskedelmi cserearányt (vagyis az importált termékek ára sokkal gyorsabb ütemben drágul, mint az exportcikkeké, ami az inflációra is hatással van). A kormány így inkább a belső erőforrásokat próbálja meg minél jobban kiaknázni” – mondta el Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Kollégánk arról is beszélt, hogy a magyarországi energiamixen belül az import aránya jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben. 2014-ben még meghaladta a 31 százalékot, tavaly pedig már csak a hazai fogyasztás 18,6 százalékát biztosította.

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter.

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