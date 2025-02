Miért jobb dolgozni egy értelmiséginek Nyíregyházán, mint Szombathelyen?

Eközben a pénzügyi területen egy átlagos vidéki könyvelő bruttó 550 és 650 ezer forint között keres, míg Budapesten a tapasztalt könyvelők bérigénye már meghaladhatja a bruttó 700 és 900 ezer forintot. Főkönyvelői vagy pénzügyi specialista pozíciók esetében pedig a bérek akár elérhetik a bruttó 1,3 és 1,6 millió forintot is. A HR-munkatársak átlagosan bruttó 600 és 750 ezer forint között keresnek, míg a HR menedzserek esetében a bérsáv 1 és 1,5 millió forint között mozog. Az ügyfélszolgálati területen főként a nyelvtudás határozza meg a fizetéseket – az angol mellett a legnépszerűbb nyelvek a német, az olasz, a francia és a holland –, a kétnyelvű pozíciókért bruttó 800 ezer és 1,3 millió forint közötti bért kérnek a munkavállalók.

Az elemzés szerint az informatika területén rajzolódik ki a legmagasabb bérezés: míg a szoftvermérnökök akár bruttó 800 ezer és 1,8 millió között is kereshetnek, a „delivery” projektmenedzserek bruttó 1,8 és 2,2 millió közötti bérsávon mozognak.

Szakterületenként és régiónként is nagy különbségekre mutat rá a WHC elemzése. A logisztika és beszerzés területeken a bérek mértéke jellemzően nagyban függ az adott munkáltató méretétől és tulajdonosi hátterétől. A területen dolgozók átlagban bruttó 600 és 650 ezer forinttól induló fizetésekre számíthatnak, de a szenior vagy stratégiai beszerzői pozíciók elérhetik akár a bruttó 1,2 és 1,3 millió forintos bérsávot is.

„A szellemi munkáknál azt tapasztaljuk, hogy egyre fontosabb a lakóhelyhez közeli munkahely, a home office lehetősége, valamint a béren kívüli juttatások is felértékelődtek a munkavállalók szemében” – mondta Horváth Ágnes, a WHC szellemi munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés üzletágvezetője. „A vezetői pozícióban viszont akár a fizetés 40 százalékáról is képesek lemondani egy másik régióért, ezen munkakörökben erősen tapasztalható a teljes országos rugalmasság. Olyan juttatások, mint a bejárási támogatás, a 13. havi fizetés és a cafeteria, egyre nagyobb szerepet játszanak a munkavállalók állásdöntéseiben” – osztotta meg a szakember.

A szolgáltató saját adataiból kiderült, hogy a korábbi évekhez hasonlóan jelentős különbségek fedezhetőek fel a korosztályok bérezése tekintetében. A fiatalok havi bruttó 650 és 850 ezer forint, míg a szenior munkavállalók bruttó 900 ezer és 1,4 millió forint között keresnek a fehérgalléros munkakörökben. Mindemellett továbbra is jelen vannak az országon belüli eltérések: Debrecenben, Miskolcon és a Nyírségben a jelöltek 20 százalékkal magasabb bért kérnek, mint 2024 elején, Kecskeméten pedig a megnövekedett munkaerő-kereslet miatt 25 százalékkal nőtt a bérigény az egy évvel korábbi igényekhez képest. Miközben Vas vármegyében mindössze 15 százalékkal emelkedtek a kereseti igények, amit a magas munkaerőkínálat és a betölthető munkakörök számának csökkenése eredményezett.

Tovább emelkedtek a fizetések a hazai munkaerőpiacon, miközben a bérigények is rekordokat döntöttek 2024-ben: egyes régiókban akár 20-25 százalékkal kérnek magasabb bért a fehérgalléros munkavállalók. A WHC Csoport szakértői elemzése szerint a fizetések kiegyenlítődése ellenére a szakterületekként kirajzolódó különbségek továbbra is meghatározó szerepet játszanak a toborzás során.

