Miért jöttek Magyarországra a türk államok?

Az ukrajnai háborús felek közötti közvetítésért Törökországot méltatta, majd üdvözölte, hogy az azeri-örmény konfliktusban is sikerült megállapodni a békemegállapodás szövegében. Tudatta, hogy a nap folyamán elfogadtak egy nyilatkozatot, amely jó esélyt kínál Afganisztánnak a stabilizálásra, amivel a globális terrorfenyegetés egy nagyon súlyos forrását meg lehetne szüntetni.

A miniszter érintette a biztonság kérdését is, és igazi „békeszervezetnek” nevezte a TÁSZ-t, amely a „béke igazi bajnoka”, ugyanis három súlyos fegyveres konfliktus vonatkozásában is ezek az országok rendelkeznek a legjobb eséllyel a rendezés előmozdítására.

Rámutatott, hogy Azerbajdzsánban kőolaj- és földgázmezőkben szereztek tulajdonrészt magyar cégek, Kazahsztánban a közelmúltban megindult a Mol földgázkitermelése, Üzbegisztánban és Kazahsztánban pedig atomerőmű építéséről döntöttek, és ennek során magyar technológiákat is alkalmazni kívánnak.

„Ebből mi is kivettük a részünket, duplájára növeltük kereskedelmi forgalmunkat a türk államokkal, és a jelentős infrastruktúra-fejlesztések nyomán, amelyek a türk államokban történtek, az Európa és Kína közötti szállítási idő egy héttel csökkenni fog (…) Magyarország kihasználta azt, hogy a türk államok gazdasági növekedése nem torpant meg”

Aláhúzta, hogy a türk államok a mostani turbulens időszakban is meg tudtak erősödni gazdaságilag, az elmúlt években húsz százalékkal növelték a bruttói hazai terméküket (GDP), a TÁSZ tagországai között pedig ötven százalékkal bővült a kereskedelmi forgalom.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) informális csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy hét éve csatlakozott Magyarország megfigyelőként a szervezethez, és azóta a világ nagyon sokat változott, de ezen változások csak még inkább felértékelték az együttműködés jelentőségét a türk államokkal.

