Miért nem engedtek a kormány nyomásának Matolcsy Györgyék? Kövesse velünk élőben az MNB-alelnök sajtótájékoztatóját

A Monetáris Tanács értékelése szerint a hosszú lejáratú betéti eszköz sikeresen betöltötte stabilizáló szerepét, így a jegybank január 31-i hatállyal felfüggeszti az eszköz alkalmazását. Emellett a Tanács megítélése szerint a devizalikviditást nyújtó swapeszköz 2023. december végi alkalmazása ismét hozzájárult a stabil swappiaci folyamatok fennmaradásához, így az MNB az eszközt a továbbiakban is alkalmazza.

Ezért lett 75 és nem 100 bázispont

A dezinflációs 2024-ben is folytatni kell a Monetáris Tanács egyöntetű döntés szerint. Továbbra is fegyelmezett monetáris politikára van szükség, ezzel összhangban csökkentették 75 bázisponttal a jegybanki alapkamatot. Hogy ez miért nem lett nagyobb, ahogy azt Virág korábban belengette, az a kockázatok múlt hét elejétől látható növekedésének tudható be.