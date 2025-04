Miért nem mozdul a kamat? – Percről percre az MNB sajtótájékoztatójáról

Ahogyan korábban az Elemzői konszenzusban is bemutattuk , az MNB számára a kamatcsökkentés lehetősége alapvetően több feltétel teljesülésétől függ. A vámpolitikai megegyezések, valamint a nagy jegybankok kamatcsökkentése teremthetné meg azt a nemzetközi környezetet, amely mellett a Monetáris Tanács megkezdheti a saját lazítását. Alapesetben ugyanakkor – amennyiben a hazai inflációs folyamatok a várakozásoknak megfelelően alakulnak – a kamatcsökkentés legkorábban „a nyár végén vagy szeptemberben” történhet meg.

