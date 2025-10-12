Miért súlyos beteg a magyar ipar? Most közelebb kerülhetünk a válaszhoz

Az MTI összefoglalójából kiderül: kedden az építőipar és az ipar augusztusi statisztikáit publikálják. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,8 százalékkal haladta meg a 2025. júniusit. A megkötött új szerződések volumene 48,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, rendkívül magas bázistól.

Az október 7-én kiadott előzetes adatok szerint 2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál. Az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt az ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában.

Pénteken az augusztusi kereseti adatokat közlik. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit a KSH adatai szerint. A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – emlékeztet az MTI.