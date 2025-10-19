Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Meghaladta az egymilliárd dollárt (334,1 milliárd forintot) az európai okos kisállateszközök piaca – derül ki a SmartPaw Magyarország legfrissebb piaci áttekintéséből. A következő időszakban pedig legalább 15 százalékkal bővülhet a piac évente. Az előrejelzések szerint ez a kategória több mint háromszor gyorsabban bővül, mint a hagyományos pet care szegmens.

Magyarországon a piac most lép a korai tömegfázisba, a növekedés tehát gyorsabb lehet a következő években, mint a nyugat-európai országokban. „A hazai lendületet a fiatal, városi gazdik, az e-kereskedelmi csatornák erősödése, és az okosotthon-megoldásokkal való integráció hajtja. A városi, technológia iránt nyitott gazdik körében már most dinamikusan növekszik az érdeklődés például az okos kisállat-azonosítók iránt” – írja a SmartPaw Magyarország. A piac szempontjából fontos lehet, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb a kutyatartók aránya (50 százalék).

A nyugat-európai országokban már minden harmadik kisállatgazda használ legalább egy smart pet eszközt. Az automata etetők, itatók, GPS-es nyakörvek, vagy interaktív játékok a magyarországi kisállattartóknak csak a 8-9 százalékát érték el tavaly, de a vállalat előrejelzése szerint idén már a gazdák 12-14 százaléka használhatja ezeket, két éven belül pedig a 20 százalékuk. Itthon és európai szinten is a GPS-es nyakörvek a legnépszerűbbek (7-8, illetve 21-22 százalék használ ilyet), de az okos kisállat-azonosítók is egyre több gazda figyelmét keltik fel. Ezeket az NFC-, vagy QR-alapú jelölőket az állatorvosi és önkormányzati adatbázisokba is integrálják néhány francia, vagy német városban.