Éppen hatalmas vagyont pakolnak át alapítványba a leggazdagabb magyarok

Egyre inkább úgy tűnik, hogy bizonyos NER-körökben szinte már cikinek számít, ha az embernek nincs egy vagyonkezelő alapítványa. Az kevésbé meglepő, hogy a széles körben ismert milliárdosok, mint Csányi Sándor és Hernádi Zsolt megcsinálta a maga alapítványát, de a NER kevésbé nevezetes, de jelentős pénzek felett diszponáló arcai is gründoltak már maguknak egy ilyen civil szervezetet. Két nevet és két vagyonkezelő alapítványt mutatunk most be:

Kis-Szölgyémi Ferenc - GAMMA FUND Vagyonkezelő Alapítvány, Szivek Ferenc - Hearts Vagyonkezelő Alapítvány.

Kis-Szölgyémi Ferenc legutóbb először jelent meg a Forbes gazdaglistáján az 50. helyen 43,8 milliárd forintos becsült vagyonnal. A lap leírása szerint a tulajdonában lévő B+N Referencia Zrt. egykor Simicska Lajos üzleti köréhez tartozott. Az eredetileg takarítással foglalkozó cég felvásárlásokon és nagy állami pályázatokon nőtt hatalmasra, és lett komplex ingatlanüzemeltető. A z ország egyik legnagyobb tenderkirálya, becslések szerint fennállása óta több mint hatszázmilliárd forintot zsebelhettek be pályázatokon. Szakonyi Péter kollégánk által szerkesztett 100 leggazdagabb magyar című kiadványban pedig már 2022-ben szerepelt Kis-Szölgyémi a 71. helyen 23,7 milliárd forintos vagyonnal. A 2023-as listán pedig már felezte a mezőnyt 41,3 milliárddal.

A milliárdos vállalkozónak tehát GAMMA FUND Vagyonkezelő Alapítvány néven fut a maga alapítványa. Bírósági adatok szerint tavaly október 16-án jegyezte be a Fővárosi Törvényszék. Az még egy 2020-as hír volt, hogy Kis-Szölgyémi három takarítócéget is alapított: az Alfa, a Béta és a Gamma 2020 Zrt.-t. A Gamma név segített, ugyanis nyilvános adatbázisból kiderült, hogy a Gamma 2020 Zrt.-nek tavaly november 13-a óta már GAMMA FUND Vagyonkezelő Alapítvány a tulajdonosa. Ráadásul a Gamma 2020 tavaly november 21-én a Beta Tower Kft. birtokosának mondhatja magát, tehát így az alapítvány alá jelenleg két cég tartozik.

Égig érő vagyonok.

Bár a Gamma 2020 Zrt. a 2022-es beszámolója szerint 3,3 milliárd forintos saját tőkével rendelkezik, mégis inkább a Beta Tower kft. tűnik egyelőre izgalmasabb társaságnak. Mégpedig azért, mert 2021-es hír volt, hogy félig lebontanak, majd újjáépítenek egy házat a Parlament mellett. A 24.hu írt arról, hogy a Biarritz-házként ismertté vált palota Duna felé néző oldalán, a Széchenyi rakpart 12/B.-én hirtelen bontásba kezdtek. A tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2016-ban az eladás mellett döntött, arra azonban talán nem számítottak, hogy az alig hétszázezer forinttal a közel másfél milliárdos kikiáltási ár felett fog elkelni. A Földhivatali Információs Rendszer szerint 2017 februárjában a Beta Tower Ingatlanbefektetési és -hasznosító Kft. tulajdonába került a ház, aminek hátterében a NER ismert alakjai bukkantak fel. Ez a cég pedig mostanra Kis-Szölgyémi alapítványa alá tartozik.

A Szivek családdal az Átlátszó is foglalkozott, cikkük szerint a rendszerváltás már vagyonos családként érte Szivekéket, és az idősebb generáció az esztergomi privatizációból is kivette a részét. Került utóbb minden, kandallógyár, pékség, sporttelepes ingatlan a környéken, hotel az Alföldön. A család a kezdetektől közösen üzletel: az elhunyt családfő, az ő első házasságából származó fia, ifjabb Szivek Ferenc, az unoka (a legifjabb Szivek Ferenc), illetve a féltestvérénél 16 évvel fiatalabb Szivek Norbert számos vállalkozásban együtt vettek/vesznek részt, írta az Átlátszó.

A Szivek család vagyonkezelő alapítványát tehát Hearts Vagyonkezelő Alapítványnak keresztelték el és tavaly október 18-án jegyezték be. Három képviselője van: Szivek Ferenc, Szivek Ferenc és Szabó Gábor. Nyilvános adatbázis szerint pedig a Hearts a legifjabb Szivek Ferenc tulajdonrészét vette át a családi kandallógyárban. Az SC Invest Egom 2022-ben 1,8 milliárd forintos forgalom mellett 311,6 millió forintos nyereséggel zárt, miközben a saját tőkéje 637 millió forint. A NER-hez legegyszerűbben úgy köthető a Szivek família, hogy 2022-ben a szintén esztergomi Hernádi Zsolt őket is bevonta a helyi szállodabizniszébe.

Hernádi maga is gründolt már vagyonkezelő alapítványt, mint ahogy Csányi Sándor, Nagy Elek és a Sánta család, valamint a Borkai-ügyből ismert kaszinók is alapítványi hátteret kaptak.