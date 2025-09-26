Milliárdokat csoportosított át Rogán Antalhoz a kormány az éjjel

Milliárdos nagyságrendű átcsoportosításokról adott hírt a kormány a csütörtöki Magyar Közlönyben. A költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékaiból összesen 8 milliárd 227 millió forintot csoportosítanak át. Ebből a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda közel 4 milliárd forintot kap kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) szintén ebből a forrásból 4 milliárd forintot beruházásokra. A Központi Maradványelszámolási Alapból további 8 milliárd 511 millió forintot kap az OKF ugyancsak beruházási célra.

A Magyar Falu Program költségvetéséből azonban 50 millió forintot elvon a kormány, és egyházi működési programra, valamint egyházfejlesztési támogatásokra fordítja.