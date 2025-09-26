Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró A költségvetés helyzete

Milliárdokat csoportosított át Rogán Antalhoz a kormány az éjjel

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra kapott a Miniszterelnöki Kabinetiroda közel háromszorakkora összeget, mint az Ötöslottó főnyereménye.

Milliárdos nagyságrendű átcsoportosításokról adott hírt a kormány a csütörtöki Magyar Közlönyben. A költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékaiból összesen 8 milliárd 227 millió forintot csoportosítanak át. Ebből a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda közel 4 milliárd forintot kap kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) szintén ebből a forrásból 4 milliárd forintot beruházásokra. A Központi Maradványelszámolási Alapból további 8 milliárd 511 millió forintot kap az OKF ugyancsak beruházási célra.

A Magyar Falu Program költségvetéséből azonban 50 millió forintot elvon a kormány, és egyházi működési programra, valamint egyházfejlesztési támogatásokra fordítja.

Kiderült, mire költi a MÁV a 400 milliárd forintos gigahitelét

Kiderült, mire költi a MÁV a 400 milliárd forintos gigahitelét

Egymilliárd eurós hitelt nyújt az Európai Befektetési Bank, a Magyar Közlönyben felsorakoztak a projektek, amikre ezt elkölti a MÁV.

Négy éve több mint 60 ezer gyerek született augusztusig – idén 48 ezer

Négy éve több mint 60 ezer gyerek született augusztusig – idén 48 ezer

Bár az áprilisi mélypontról elmozdult, továbbra is alacsonyabb az elmúlt évek adataihoz képest a születések száma. A halálozások száma is visszaesett, sőt, augusztusban nagyobb mértékben, mint a születéseké.

Az euróval és a dollárral szemben is erősödött a forint péntek reggel

Az euróval és a dollárral szemben is erősödött a forint péntek reggel

2-1 a forint mérlege péntek reggel: az euróval és a dollárral szemben minimális erősödéssel, a svájci frankhoz viszonyítva minimális gyengüléssel nyitott.

A napenergia egy lépéssel távolabb vitt minket az oroszoktól

A napenergia egy lépéssel távolabb vitt minket az oroszoktól

Örvendetes mértékben növekszik a hazai napenergiás kapacitás, aminek köszönhetően kevesebb energia importjára szorul hazánk. Ugyanakkor ez nemcsak megoldást, de további kérdéseket is generál. Lélektani határt lépett át a hazai zöldenergiás kapacitás, miközben rekordot döntött a nullás vagy negatív áras időszakok száma is.

Leállítják az iváncsai akkugyárat októbertől

Leállítják az iváncsai akkugyárat októbertől

November közepéig leállítják a gyártást.

A jegybank szerint megint csak jövőre lehet alacsony az infláció

A jegybank szerint megint csak jövőre lehet alacsony az infláció

Azzal számoltak, hogy november végéig maradnak az árréstoppok.

A Tisza még nagyobb munkanélküliséget okozna – reagáltak Nagy Mártonék a romló munkanélküliségre

A Tisza még nagyobb munkanélküliséget okozna – reagáltak Nagy Mártonék a romló munkanélküliségre

A Tisza Párt új adórendszert is bevezetne.

Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is

Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is

Kevesebben dolgoznak, mint egy éve.

Gőzerővel termelik a pénzt Mészáros Lőrinc munkásai

Gőzerővel termelik a pénzt Mészáros Lőrinc munkásai

Egy alkalmazottra az iparági átlagnál hétszer több profit jut.

Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére

Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére

A Janaf vitatja a Mol állításait.

