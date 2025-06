Milliárdokat kaszáltak a Mészáros Lőrinc és ügyvédje körül kivirágzott magántőkealapok

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A társaság pénzügyi eredményei jelentős növekedést mutatnak: a 2021-es 8,3 milliárd forintos árbevétel és 1,1 milliárdos profit 2023-ra 27,3 milliárdos forgalomra és 1,7 milliárdos nyereségre emelkedett. A 2024-es adatok tovább javultak: 45,3 milliárd forint lett az árbevétel, a nyereség pedig 7,4 milliárd forintot ért el. Ebből mintegy 3 millió euró – becslések szerint körülbelül 1,1 milliárd forint – osztalékot fizettek ki. A vállalat korábban 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban is részesült a kormány Gyármentő Programjából.

A Prime Tech Magántőkealapot a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. kezeli, amelyet Mészáros Lőrinc jogi csapata működtet. A Primefund 75 százalékos tulajdonosa Kertész József Tamás, aki a felcsúti üzletember cégeinek ügyvédje, és egyben a KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) alapítói jogait is gyakorolja. A Gazdasági Versenyhivatal 2023. december 15-én engedélyezte, hogy a Prime Tech kizárólagos irányítást szerezzen a Kupon Kft. felett. A korábbi tulajdonos a Bravogroup volt, amelynek tulajdonosi körében Lakatos Péter, a Videoton vezetője is szerepel. A hivatalos tulajdonosváltás 2024. január 16-án történt meg, miközben a Kupon Kft. már január 1-jétől a NÚSZ szerződött partnere lett.

A Prime Tech közvetlenül azelőtt vált a Kupon Kft. többségi tulajdonosává, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) megbízta a vállalatot egy kiemelt jelentőségű feladat ellátásával. A NÚSZ 2024. január 1-jén jelentette be, hogy az útdíjak utólagos fizetésének lehetőségét fizetési közreműködőn keresztül teszi lehetővé, és ezt a szerepet éppen a Prime Tech által frissen megszerzett Kupon Kft. kapta meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!