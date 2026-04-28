Makró Szerencsejáték Zrt.

Milliárdokat osztott ki a választások előtt a Szerencsejáték Zrt.

A határon túlra is dőltek a milliárdok.

Csak decemberben a szokásos összeg sokszorosát, közel 8 milliárd forintot osztott ki szponzorpénz gyanánt a Szerencsejáték Zrt. leánycége, januárban pedig több mint 3 milliárd forintot a hvg.hu összesítése szerint.

A legtöbb pénz a Fidesz-szövetséges RMDSZ egyik egyesületéhez, az Iskola Alapítványhoz ment, 2,8 milliárd forint értékben, ami ezzel már (a másik RMDSZ-szervezettel, az Eurotransszal együtt) 18 milliárd forint magyar közpénzben részesült az elmúlt 15 évben a lap szerint. Milliárd feletti összeget kapott két másik erdélyi szervezet, az Asociatia Pro Golumba (nettó 1,6 milliárd forint) és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (nettó 1,25 milliárd).

Kapott támogatást (nettó 50 millió forintot) a budaörsi repteret üzemeltető Aeroglobe Kft., amelynek tulajdonosi köre megegyezik a Rogán Antalt és Habony Árpádot reptető Fly-Coop Kft-vel. Megkapta szokásos évi apanázsát Szijjártó Péter külügyminiszter testvérnek, Szijjártó Saroltának és sógorának, Őry Tamásnak a cége, a TRP Hungary Kft., ezúttal 30 milliót utaltak át nekik az év elején.

Döbbenetes összegekről vitáznak kedden Strasbourgban – a magyar gazdák számára is óriási a tét

Az Európai Parlament azt szeretné, ha még ebben az évben véglegessé válna az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetése. A tervei azonban nagyságrendekkel többe kerülnének, mint az Európai Bizottságé.

A 4iG Csoport tovább erősíti a Rheinmetall AG-vel stratégiai együttműködését az űr- és védelmi ipar területén

A felek közös célja az európai piaci jelenlét további erősítése.

Megvan, ki lehet Magyar Péterék adóügyi államtitkára?

A szektor ismert szereplője kaphatja a tisztséget.

Aknát helyezett el vagy gesztust tett a leköszönő Orbán-kormány az utódjának?

A májusban felálló Tisza-kormány első teendői közé tartozhat, hogy döntsön az elődjétől örökölt hatósági intézkedésekről (árrésstop, kamatstop, védett árak), amelyeket az Orbán-kabinet már a választások után határozatlan idejűekké tett. Erről beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Emellett pedig arról is kifejtette a véleményét, sikerrel járhat-e az új kormány unióspénz-megszerző missziója.

Elsőrendű adósnak minősítették Kínát.

Keddtől nagyot változnak az árak.

Orbán Viktorék bicskája beletört, most a Tisza próbálkozhat a vidék felzárkóztatásával

Bár a magyarországi régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése az elmúlt 16 évben is egy jól hangzó politikai szlogen volt, valójában alig történt változás. Az Orbán-rendszer közepére enyhén javult a helyzet, de 2020 után még a 2010-es startvonaltól is távolabb kerültünk. A Tisza most szintén nekikezdhet a feladatnak.

Mindenki szeretne jobb üzletet kötni.

6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

Soha nem költött még a világ ennyit fegyverre.

