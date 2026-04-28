Milliárdokat osztott ki a választások előtt a Szerencsejáték Zrt.

Csak decemberben a szokásos összeg sokszorosát, közel 8 milliárd forintot osztott ki szponzorpénz gyanánt a Szerencsejáték Zrt. leánycége, januárban pedig több mint 3 milliárd forintot a hvg.hu összesítése szerint.

A legtöbb pénz a Fidesz-szövetséges RMDSZ egyik egyesületéhez, az Iskola Alapítványhoz ment, 2,8 milliárd forint értékben, ami ezzel már (a másik RMDSZ-szervezettel, az Eurotransszal együtt) 18 milliárd forint magyar közpénzben részesült az elmúlt 15 évben a lap szerint. Milliárd feletti összeget kapott két másik erdélyi szervezet, az Asociatia Pro Golumba (nettó 1,6 milliárd forint) és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (nettó 1,25 milliárd).

Kapott támogatást (nettó 50 millió forintot) a budaörsi repteret üzemeltető Aeroglobe Kft., amelynek tulajdonosi köre megegyezik a Rogán Antalt és Habony Árpádot reptető Fly-Coop Kft-vel. Megkapta szokásos évi apanázsát Szijjártó Péter külügyminiszter testvérnek, Szijjártó Saroltának és sógorának, Őry Tamásnak a cége, a TRP Hungary Kft., ezúttal 30 milliót utaltak át nekik az év elején.