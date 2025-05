Milliárdokat vesznek ki a Csányi-féle agrárbirodalomból

Csányi Sándor pályafutása az üzleti és sportéletben egyaránt meghatározó maradt. Május 1-jével továbbra is betölti az OTP Bank elnöki posztját, ugyanakkor a vezérigazgatói tisztséget átadta fiának, Csányi Péternek. Röviddel ezután, május 9-én a Magyar Labdarúgó Szövetség telki küldöttközgyűlése újabb öt évre bizalmat szavazott neki elnökként. A rendezvényen az újraválasztott sportvezető bejelentette: Marco Rossi szövetségi kapitány szerződését 2030 júniusáig meghosszabbították.

A KITE ezzel a teljesítményével továbbra is messze a legnagyobb hazai agrárintegrátor. A piac másik jelentős szereplője a cseh milliárdos Andrej Babiš érdekeltségébe tartozó bábolnai IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Új szereplőként jelent meg a Mészáros Lőrinchez köthető Agrolink Zrt., amely 2023-ban még jelentős veszteséggel zárt, a tavalyi üzleti eredményei azonban egyelőre nem ismertek.

A dokumentumból az is kiderül, hogy a Csányi Sándor családi alapítványa által tulajdonolt társaság 2023-ban növelte részesedését a Fémagrotúr Kft.-ben, valamint 100 százalékos tulajdont szerzett a Növényvédő és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Kft.-ben. Emellett döntés született a KITE Tagliani Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről is.

A beszámolóban olvasható értékelés szerint a nádudvari székhelyű KITE Zrt. 2024-es üzleti évét szűkülő piaci kereslet és csökkenő ráfordítások jellemezték. A vállalat szerint ennek hátterében elsősorban a partnerek árérzékenysége és óvatossága áll, de a vetésszerkezet folyamatos változtatása is érdemi hatást gyakorol a piacra. A szállítói oldalon a forgalmi célok teljesítéséhez adott jelentős engedmények és kedvezmények szintén befolyásolták a piaci folyamatokat.

Bár még csak néhány idei beszámoló érkezett be, már most borítékolható, hogy az osztalékfizetésben ismét az élmezőnyben végez Csányi Sándor családi alapítványa. A Unity Vagyonkezelő Alapítvány tulajdonában álló KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. április 8-án publikálta 2024-es éves jelentését, amelyben – a korábbi évekhez hasonlóan – jelentős számok szerepelnek. Ez aligha meglepő, hiszen Magyarország legnagyobb agrárintegrátori vállalatáról van szó.

