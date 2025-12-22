Milliárdokkal olcsóbban passzolnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Harmadszor is árverésre bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, ami a fővárosi József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán áll.

Az MNV az elmúlt időszakban több száz állami ingatlant próbált meg eladni, köztük milliárdos értékűeket is. A mostani aukció azonban ezek közül is kiemelkedik. A 20. század elején épült és eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionáló, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium által használt ingatlan árából megint milliárdokat engedtek el.

Egyre olcsóbb az épület

Fotó: Fotó: Róka László / MTI

Az első árverés októberben volt: az ezer szobás, 27,1 ezer négyzetméteres palotát akkor 37,6 milliárd forintos minimális áron lehetett volna megszerezni. A novemberi második licit 33,85 milliárd forintról indult, amely épp 10 százalékkal volt alacsonyabb az első kör kikiáltási áránál. Mivel nem érkezett ajánlat, a harmadik árverésre megint engedtek mintegy 10 százalékot: januárban már elég lesz 30 milliárd forint is ahhoz, hogy valaki megkaparintsa Budapest egyik legszebb épületét.

Az épület belső szerkezete mesteri téralkotás eredménye. Az ívelt sarkon nyíló bejárat egy ovális előcsarnokba vezet, amely már a belépés pillanatában érzékelteti az épület különlegességét. Innen egy hatszögű második csarnokon keresztül juthatunk el a központi, görögkereszt alaprajzú pénztárcsarnokba. Ez a térszerkezet nemcsak építészeti bravúr, hanem funkcionális válasz is a pénzintézeti forgalom hatékony irányítására

– olvasható a hirdetményben az épület leírása és története.

A József nádor tér a főváros egyik legelegánsabb, parkosított köztere, klasszicista és historizáló paloták által övezve. A tér rekonstrukciója során modern mélygarázst alakítottak ki, közepén pedig József nádor szobrát helyezték el. A környezet gyalogosbarát, csendes, zöldterületekkel és pihenőzónákkal tagolt. Az épület nemcsak önálló műemléki védettséget élvez, hanem több védelmi szint alatt is áll:

részét képezi az UNESCO világörökségi látképnek,

elhelyezkedése révén régészeti érintettségű területen fekszik,

valamint Budapest műemléki jelentőségű területének része, amely a főváros történeti városszövetének különösen értékes övezete.

A hirdetmény szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az ingatlan értékesítéséhez az előzetes egyetértését adta. Mivel kiemelten védett műemlék, eredményes értékesítés esetén az adásvételi szerződés aláírását követően azt szükséges megküldeni az ÉKM részére a miniszter jóváhagyásának beszerzése érdekében. A jóváhagyás időpontjában jön létre majd érvényesen az adásvételi szerződés, feltéve, ha lesz licitáló.

Az épületet jelenleg még a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) használja. Így az ingatlan leendő tulajdonosának vállalnia kell, hogy a minisztérium legkésőbb 2026. szeptember 1-ig még használhatja a palotát. Sokáig úgy volt, hogy a Pénzügyminisztérium visszaköltözhet majd a budai Várban sok tízmilliárd forintból újjáépített történelmi Pénzügyminisztérium épületébe, de a tárca idei megszüntetése és az NGM-be olvasztása után az a döntés született, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium új, zuglói irodakomplexumába költözik majd.

Először a Válasz Online írta meg júliusban, hogy a kormány, még a választások előtt, történelmi léptékű, műemlékeket is érintő ingatlaneladásra készül. A cikk szerint az MNV honlapjára feltöltött prospektus szerint meghirdetik eladásra a Belügyminisztérium épületét a Lánchídnál, az Alpár Ignác tervei alapján készült volt pénzügyminisztériumi főhadiszállást a József nádor téren, a Miniszterelnöki Kabinetiroda egykori bázisát a Garibaldi utcában, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma hajlékát az Arany János utcában, az adóhatóság teljes tömbjét (Széchenyi rakpart 5., 6., Akadémia utca 10., 12.), valamint például a Magyar Államkincstár Lechner Ödön által tervezett, Zsolnay cseréppel fedett Hold utcai palotáját.

Lapunk írta meg elsőként, hogy a Belügyminisztérium épületét már el is adták 50 milliárd forintért. A Válasz Online szerint vélhetően luxusszállodává alakítják a Gresham-palota melletti minisztériumi ingatlant, amit az Eagle Hills Hungary Zrt. vett meg. Ez Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő vállalkozása, amit a főváros ellenállása miatt kudarcba fulladt Rákos-Dubaj projektre alapított.