Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Jelentős árengedménnyel újra megpróbálja eladni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is tartalmazó villaparkot, derül ki a vagyonkezelő oldaláról. Januárban ez a kísérlet kudarcba fulladt, senkinek nem kellett az ingatlan 28,3 milliárd forintért.

A második próbálkozás 25,5 milliárd forintról indul, az ajánlattevőknek először a vételár negyedét, több mint 6 milliárd forintot kell letenniük az asztalra február 19-ig. A licitálásra mindössze két nap marad, február 23. és február 25. között várják az ajánlatokat.

Online, név nélkül lehet licitálni

A 13 hektáros ingatlan a budapesti a Béla király úton az elmúlt 60 évben a politikai elit zárt és őrzött rezidenciája volt. Régen az állampárt vezetői, a rendszerváltás után pedig állam- és kormányfők, illetve házelnökök laktak itt. 2024. augusztusig az itteni elnöki rezidenciában lakott Novák Katalin is. Korábban csaknem 280 millió forintért újították fel az épületet, ahová Novák beköltözött a családjával.

A köztársasági elnöki palotát ugyan jelenleg nem lakják, de a Terrorelhárítási Központ (TEK) éjjel-nappal őrzi. Sulyok Tamás államfő a Művész úton álló korábbi kormányvendégházban, a Karády-villában él.

A jövőben születő beépítések esetében figyelni kell arra, hogy a telekhatárhoz közel eső Ibolya-forrás, illetve a Béla király kútja védőterülete belóg a területre, így ott a talaj bolygatása csak indokolt esetben és akkor is csak egy méter mélységig lesz engedélyezett.

1985-ben egy vasbeton szerkezetű, négyszintes, 50 szobás kormányszálló is épült ide az állami vendégek elszállásolására. Az ingatlanok tágabb környezetében jellemzően kertvárosias és társasházas lakóterületek találhatók. Az ingatlanokat számos védelem, illetve korlátozás érinti

A Telex korábban a témában ingatlanpiaci forrásokat is megszólaltatott, akik elmondták, hogy szerintük egy ekkora volumenű beruházásnál alsó hangon is 1,5-2 hónapra lenne szükség az előkészítésre. Az MNV által bonyolított más liciteknél máskor akár két hónapot is kapnak az érdeklődők a felkészülésre. A hegyvidéki önkormányzatnál is átlagosan több mint egy hónapos felkészülési időt szoktak hagyni a licitre jelentkezőknek.

Még tavaly nyáron több belvárosi palotát, a Belügyminisztérium épülete mellett a Pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár központját is meghirdette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, emellett a Nemzetgazdasági Minisztériumnak otthont adó, 37 milliárd forintra taksált irodaházat is árverésre bocsátották. Utóbbi nem kelt el az első két körben körben, másodjára már csak 30 milliárd forintért hirdették meg. A Belügyminisztériumot már el is adták, a Rákosrendezőtől elesett Eagle Hills vette meg a három műemlék épületet 50,8 milliárd forintért.

Az MNV tehát – úgy tűnik - mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több állami tulajdonban lévő ingatlant adjon el. Ezt jelzi például, hogy több száz állami ingatlan értékbecslésére írtak ki tavaly decemberben egy 3 évre vonatkozó közbeszerzést.

A z MNV Zrt. vállalkozási keretmegállapodásokat kíván kötni az érdekkörébe tartozó ingatlanok forgalmi értékének (értékbecslések készítése), továbbá a forgalmi érték meghatározása mellett adott esetben az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, úgymint bérleti jog megváltási értéke, haszonélvezeti jog, szolgalmi jog (kártalanítási érték), illetve használati díj/bérleti díj, hosszútávú hasznosítási díj vagy műemléki érték meghatározására

A témában korábban lapunk is írt cikket. 2020-ban 324 állami ingatlan értékbecslésére kötöttek 24,5 millió forintos megállapodást három budapesti céggel, a City-Form 2000 Kft., az A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.-vel. A mostani közbeszerzésnek még nem hirdették ki a győztesét.