Milliárdos fejlesztésbe kezd a 4iG

További 16 járásban kezdhet optikai hálózatfejlesztést.

A 4iG Csoport távközlési infrastruktúraszolgáltató vállalata a Gigabit Magyarország Program (DIMOP Plusz 3.1.2-25) második szakaszában is eredményesen szerepelt: további 16 olyan járásban kezdhet optikai hálózatfejlesztést, ahol korábban nem volt megfelelő a lefedettség. 

A Gigabit Magyarország Program (DIMOP_PLUSZ 3.1.2-25) az egyik legnagyobb digitális infrastruktúrabővítési kezdeményezés, ami hozzájárul az ország gigabitképes lefedettségének bővítéséhez, összhangban a vidék digitális felzárkóztatását és versenyképességét erősítő hazai törekvésekkel. A pályázat második szakaszában 64 járásra lehetett pályázatot benyújtani és 53 járás kapcsán született eredmény, ezekben a járásokban 21 szolgáltató (többek között a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 41, a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12, a VaderCom Kft. 11 járásban) nyert vissza nem térítendő uniós támogatást a gigabit képes hálózatfejlesztések megvalósításához. A 2Connect a második szakaszban beadott 23 pályázatából 16-ban nyert el 11 591 524 141 forint értékben támogatást, részben regionálisan összefüggő, több vármegyén átnyúló hálózat fejlesztésére. A következő három év alatt megvalósuló beruházások összesített értéke mintegy 49,38 milliárd forint, amelyből 13,4 milliárd forintot – a teljes fejlesztési érték közel 27 százalékát – a vállalat biztosítja majd. A program keretében megvalósuló fejlesztések több mint 195 ezer igényhelyen található 240 ezer háztartásban teremtik meg a nagy sebességű, stabil internetkapcsolat elérésének lehetőségét.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország Program célja, hogy gigabites sebességű, jövőálló optikai hálózatot biztosítson országszerte, különösen olyan térségekben, ahol korábban azért nem fejlesztettek piaci alapon a távközlési szolgáltatók, mert a beruházás megtérülése nem volt biztosítható (pl. alacsony népsűrűség, földrajzi adottságok). A Program keretében megvalósuló hálózatfejlesztési projektek főként Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és az Alföld térségeire fókuszálnak. A Program javítja a lakossági és üzleti szélessávú hozzáférést, támogatja a digitális felzárkózást és növeli a vidéki régiók versenyképességét. A fejlesztéseknek köszönhetően az érintett települések lakói, vállalkozásai és közintézményei stabil, kiszámítható, nagy sebességű internetkapcsolathoz juthatnak, ami támogatja a digitális szolgáltatások mindennapi használatát, az online munkavégzést és az elektronikus ügyintézést.

A felhívást az Energiaügyi  Minisztérium írta ki, a végrehajtásért a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (DKF) illetve a DIMOP Plusz Irányító Hatóság felel. A pályázatokat járásonként két ütemben lehetett benyújtani: elsőként 2025. augusztus 8. és 26. között, majd 2025. szeptember 26. és október 21. között.

A pályázatok megvalósítása során a 2Connect:
• több mint 195 ezer igényhelyen található 240 ezer háztartásban teremtik meg a nagy sebességű, stabil internetkapcsolat elérésének lehetőségét;
• 1000-nél is több mobil bázisállomás optikai elérését biztosítja, javítva a mobiladat-szolgáltatások és az 5G-hálózatok minőségét, elérhetőségét;
• közel 731 közintézményben – többek között oktatási és egészségügyi létesítményekben – épít ki nagy kapacitású kapcsolatot;
• mintegy 3800 kilométernyi optikai hálózatot létesít az érintett járásokban.

