Milliárdos profitok után törlik a kaszinós cégeket

Hamarosan nyoma sem marad a debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát évekig birtokló két cégnek. Az Opten nyilvános adatbázisából ugyanis kiderült, hogy a Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. is végelszámolás alatt áll. A megszűnés elhatározásának dátuma mindkét cég esetében február 24-e volt, de a változást csak március első napjaiban jegyezték be. Mindkét kaszinós társaság esetében a végelszámoló a Bene Agere Zrt. lett. Nagyjából egy időben jött is létre a két cég, 2014 nyarán, és vélhetően nagyjából egy időben fognak megszünni is.

Felhívja a bíróság a végelszámolás alatt álló társaság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen végzés Cégközlönyben való megjelenésétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be

– szerepel a bírósági végzésekben. A végelszámolás akár sokáig is tarthat, a törvény szerint a végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni. Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg, akkor kényszertörlési eljárásra kerül sor.

Hiába termelték a profitot, most törlik a kaszinós cégeket

A végelszámolás maga logikus következménye az elmúlt hónapok történéseinek, amelyek alaposan átalakították a hazai kaszinópiacot még az április 12-i választások előtt. A debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát birtokló cégeknek 2024-ig Szima Gábor ismert debreceni nagyvállalkozó volt a tulajdonosa, de 2024. szeptember 30-a óta a Cívis Grand Casino Kft.-nek és az Onyx Casino Kft.-nek már a Habony Árpádhoz tartozó Enter-TNMNT Invest Zrt. és a Garancsi Istvánhoz köthető Garinvest Zrt. a közös tulajdonosa, így azóta ők rendelkeztek a koncessziós joggal. Az Onyx és a Cívis Grand az Aranybónusz Kft. leánycégei, ebben a társaságban is közösen vették át az üzletet, de Habony Árpád szavazati joga meghaladta az 50 százalékot.

A sajtó idén január végén számolt be arról, hogy Garancsi István és Habony Árpád cégéhez került a debreceni Grand Casino, mert az üzemeltetését az LVC Diamond Kft. vette át. Ez így nem teljesen volt igaz, hiszen a két vállalkozó a fentiek alapján igazából már 2024-ben átvette az irányítást. Ezzel a két nagyvállalkozónak közösen már hét kaszinója lett, hiszen az öt budapesti egység is hozzájuk tartozik. Ez a törvényi maximum. A koncessziós törvény eredetileg úgy szólt, hogy legfeljebb öt kaszinónak lehet azonos a tulajdonosa, de ezt az Orbán-kormány átírta hét kaszinóra. Garancsi István ugyanakkor egy másik cégén keresztül a soproni kaszinóban is kisebbségi tulajdonos.

Igazából tehát csak annyi változott, hogy a debreceni kaszinót is az LVC Diamond Kft. alá terelték be. A január végén lejárt koncessziós engedélyét pedig 35 évvel meghosszabbították, egészen 2061-ig. A nyíregyházi Onyx Casinot bezárásra ítélték, így a Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. feladat nélkül maradt, ezért logikus, hogy most törlik őket.

A két törlésre ítélt cég közül a Cívis Grand Casino Kft. volt a nagyobb: 2024-ben 5,9 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, amiből 1,6 milliárd forintos profit lett. Emellett szinte eltörpülnek az Onyx Casino Kft. számai: 1,8 milliárd forintos forgalom mellett 273 millió forintos nyereséggel zárt 2024-ben. Tehát szépen termelte a nyíregyházi egység is a százmilliókat, mégis a bezárása mellett döntöttek. Most már csak egy szívszorító üzenetet találnak azok a játékosok, akik az Onyx kaszinó honlapjára tévednek:

„Csaknem 12 év után egy korszak lezárul. 2026. január 31-én reggel 7 órakor az Onyx Casino bezár, története véget ér. Az Onyx Casino nem csupán egy kaszinó volt, hanem találkozások, izgalmak és felejthetetlen esték helyszíne. Most elérkezett az idő, búcsút kell mondanunk.”

A jelenleg Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó szerencsejáték hatóság nyilvántartása szerint idén még a győri és a soproni kaszinó koncessziójáról kell dönteni. Főleg az utóbbi érdekes, mert a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága január közepén csak fél évvel hosszabbította meg az 55 százalékban az osztrák Casinos Austria International, 45 százalékban Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásához tartozó kaszinó engedélyét.