Milliárdos szponzor hagyta ott Mészáros Lőrinc focicsapatát

A Szíjj László érdekeltségében álló, állami útépítéseket sorra elnyerő Duna Aszfalt, a Békés Drén Kft. – amelynek tulajdonosát a sajtóban gyakran a békési Mészáros Lőrincnek is nevezték, és korábban több közbeszerzésben is közösen vett részt a felcsúti milliárdossal –, a Puskás Ferenc Sport Hotel és az Alcsúti Arborétum sem támogatja már a felcsúti focicsapatot, a Puskás Akadémiát – a 444 cikke szerint mind a négy cég logója eltűnt a támogatói listáról.

A lap megjegyzi, hogy a Duna Aszfalt kihátrálása azért is érdekes, mert Mészáros Lőrinc mellett az állami közbeszerzések egyik kiemelkedő nyertese volt ez a cég. Ráadásul az autópálya-koncessziót is konzorcium formájában közösen birtokolja Mészáros és Szíjj.

Társaságunk szponzorációs portfólióját és támogatási prioritásait rendszeresen, éves szinten felülvizsgálja. Ennek keretében döntöttünk úgy, hogy a Puskás Akadémia támogatását jelenleg nem folytatjuk. Kiemelten és folyamatosan vizsgáljuk ugyanakkor az új és korábbi szponzorációs együttműködések lehetőségét, és az egyes támogatásokról minden esetben egyedi mérlegelés alapján döntünk

– válaszolta a portálnak a Duna Aszfalt, miért nem támogatja már a felcsúti focicsapatot.

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Ezzel már „csak” 29 támogatója van a felcsúti focinak, ebből hat logó magával a sporttal függ össze, 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, öt pedig teljesen függetlennek tűnik az ország leggazdagabb emberétől.