Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

2025. november 26. 15:30

Milliárdosok egymás között: Csányi Sándor fiai ingatlanbizniszbe fogtak

Vég Márton
A Honvéd tulajdonosával üzleteltek az MLSZ elnökének fiai.

Leisztinger Tamástól vettek budai ingatlanos céget Csányi Sándor fiai – ez a lényege a Budapesti Értéktőzsde oldalán még november közepén publikált tájékoztatásnak, ami azonban csak némi utánjárást követően bogozható ki. A közlemény szerint ugyanis 

„A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a társaság adásvételi szerződés útján átruházta a Bogár 14. Ingatlanhasznosító Kft.-ben meglévő üzletrészének tulajdonjogát”

– amiből tehát csak az nem derül ki, hogy valójában pontosan név szerint ki kinek adott el egy céget. 

Nos, Leisztinger Tamás követhetetlenül bonyolult és folyamatosan terebélyesedő céghálóval rendelkezik, amelynek az egyik központi vállalkozása a Forrás Nyrt., amely 2003 óta szerepel a tőzsdén. A társaság 2025-ben is nagyon aktív, például augusztus 4-én 750 ezer darab MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-részvényt vásárolt 2,2 milliárd forintért. Ez összességében minimális részesedést jelenthet az amúgy terjeszkedő bankban, hiszen épp egy nyári hír volt, hogy a Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban.

Csányi Péter május 1-től az OTP Bank vezérigazgatója
Fotó: MTI

Az eladó tehát Leisztinger Tamás, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2025-ös összesítése szerint ő a 15. leggazdagabb magyar 153 milliárd forintos becsült vagyonnal. Egyebek mellett ő az utolsó kormánykritikus, baloldali napilap, a Népszava többségi tulajdonosa, valamint a kispesti Budapest Honvéd FC focicsapat birtokosa, ahol november 10-e óta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a klubelnök.

Az pedig az Opten nyilvános adatbázisából derül ki, hogy kik lettek a Bogár 14. Ingatlanhasznosító Kft. új tulajdonosai. Nem sokáig volt a cég a Leisztinger-birodalom része: eleve csak szeptember 22-én jegyezték be a társaságot, egy hónappal később pedig már Csányi Péter és Csányi Attila voltak a tulajdonosai. Ők Csányi Sándor OTP és MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) elnök fiai: Csányi Péter az OTP vezérigazgatója, Csányi Attila pedig a Bonafarm Zrt. vezérigazgatójaként például az ország egyik meghatározó élelmiszergazdasági vállalatcsoportját dirigálja, de ingatlanos cége is akad. A Csányi gyerekek új cégének bázisa Budapest II. kerületében, a nagyon elit környéknek számító Bogár utcában található, főtevékenysége pedig saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

Az új szerzemény egyelőre nem része a Csányi család vagyonkezelő alapítványának. A 2023 végén alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány ügyvezetésében és kurátorai között név szerint felbukkannak az OTP-elnök gyerekei, akik megbízása a nyolcvanadik életévük betöltéséig szól. Néhány kivételtől eltekintve a család valamennyi cégét beterelték az alapítvány tulajdonába, amely így százmilliárdok felett diszponálhat. Új fejlemény az alapítványnál, hogy október közepe óta megváltozott az alapítvány jellege: zárt formáról nyíltra módosítottak. A zárt alapítvány azt jelenti, hogy az alapító nem engedte meg az alapítványhoz való csatlakozást.

Ellenben ha egy alapítvány nyitott vagy nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel, és csatlakozását a kuratórium elfogadta. A csatlakozások növelhetik az alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók a csatlakozó szándékának megfelelően. Törvényi szabályozás szerint nyitott alapítvány esetén az alapító rendelkezésére bocsátott vagyon csak az alapítvány működésének megkezdését szolgálja, hiszen a későbbiek során ez a vagyon a csatlakozó személyek felajánlásával, esetleg az alapítvány gazdálkodásával, vállalkozási tevékenységével elért nyereségével tovább gyarapodhat.

