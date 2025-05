Milliókat hozott a konyhára Németh Balázsék trafikbiznisze

Ezúttal az egyik legnagyobb dohányforgalmazó céget kebelezte be a hódmezővásárhelyi Sánta család és környezete.

– így nyilatkozott az Indexnek 2013-ban Németh Balázs, akkor még az állami média munkatársaként, miután kiderült, hogy felesége, Varga Patrícia két nagykovácsi trafik koncessziós jogát is elnyerte. Mindkét trafikot a helyi CBA-ból választották le.

„Nem összeférhetetlen a pozíciómmal az, hogy a családomnak trafikja van. Ennyi erővel, ha van egy taxis barátom, akkor nem foglalkozhatnánk a taxistörvénnyel, ha a szüleim nyugdíjasok, akkor a nyugdíjasokkal, mint ahogy a készülő demográfiai programmal sem foglalkozhatnánk, mivel én is kétgyerekes családapa vagyok”

A csaknem félmilliárdos forgalom átlagos teljesítménynek számít a trafikok között, hiszen például Sopronban akad olyan nemzeti dohánybolt is, amelynek bőven megugorja a milliárdos szintet a bevétele. A nyeresége csökkent a Dohánypapír Bt.-nek: a 2023-as 18,5 millió forintról 13,7 millió forintra.

A forgalma ugyan növekedett, de a nyereségessége csökkent Németh Balázs Fidesz frakciószóvivő nagykovácsi trafikjainak, derül ki a Dohánypapír Bt. 2024-es céges beszámolójából. A társaságban a volt állami tévés műsorvezető a kültag, míg felesége, Varga Patrícia a beltag. A cég árbevétele a 2023-as 452 millió forinthoz képest 489 millió forintra ugrott, de ebben az is szerepet játszhatott, hogy tavaly a szeszes italok ára 4,3 százalékkal, a dohányáruk ára pedig 4,5 százalékkal emelkedett, ami tükrözte az általános inflációt.

A Fidesz frakciószóvivője és felesége szerény profitnak is örülhet.

