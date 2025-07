Milliós jövedelem kell az Otthon Start és a CSOK Plusz teljes kihasználásához

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A CSOK Plusznál a lakás vételára az első közös lakásszerzők esetében nem haladhatja meg a 80 millió forintot a hatályos jogszabály szerint, ezért ahhoz, hogy akár egy 150 millió forintos családi házat lehessen megvásárolni az Otthon Start és a CSOK Plusz kombinálásával, ahhoz szeptemberig még módosítani kell azt. Gergely Péter szerint ez várhatóan meg is történik majd, és nagy valószínűséggel a lakások esetében itt is 100 millió forint, míg a családi házaknál 150 millió forint lesz a felső értékhatár.

Az ennél jelentősen magasabb, 486 500 forintos átlagkereset is kevés lehet ehhez, hiszen egy átlagkeresetű pár 973 ezer forintot visz haza, ami 227 ezer forinttal még mindig alatta marad a minimálisan szükségesnél.

Amennyiben egy fiatal, három gyermeket vállaló házaspár a Babaváró, a CSOK Plusz és az Otthon start lakáshitel kombinálásával venne meg egy 150 millió forint vételárú családi házat, akkor reálisan legalább 15 millió forint önerőre lesz szükségük, miközben további 24 millió forint piaci lakáshitelt is fel kell még venniük – jegyzi meg Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Amennyiben a feleség nem töltötte be a 35. életévét, akkor ezek mellé felvehetik az akár 11 millió forintos, kamatmentes, szabad célú Babaváró hitelt is.

Az Otthon Starttal együtt így 100 millió forint, fix 3 százalékos kamatú lakáshitelhez is hozzájuthatnak majd azok a fiatal házaspárok, akik gyermeket is vállalnának.

A gyermekvállaláshoz kötött CSOK Plusz hitel összege három gyerekre akár 50 millió forint is lehet. A gyermekvállalási támogatásnak köszönhetően ráadásul a másodiktól minden egyes gyermek érkezésével 10-10 millió forinttal csökken a fennálló tőketartozás, ezzel együtt pedig a havi törlesztő.

Ezzel az agglomerációban családi házat vásárlók, valamint azok a fiatal házaspárok – a feleség nem töltheti be a 41. életévét – járhatnak különösen jól, akik gyermeket szeretnének, és felvennék mellé az ugyancsak 3 százalékos kamatú CSOK Plusz lakáshitelt is.

150 millió forintra emeli a kormány a szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel megvásárolható családi házak maximális értékét, míg a lakások esetében marad a 100 millió forintos plafon. Ezzel azokat kívánják támogatni, akik gyereket vállalnának, így kombinálni tudják a CSOK Plussszal, ami összességében akár 100 millió forint finanszírozást is jelenthet. Ehhez azonban módosítani kell a CSOK Plusz jogszabályt, itt ugyanis az első közös lakásszerzők esetében az ingatlan bekerülési költsége nem haladhatja meg a 80 millió forintot – jegyzi meg Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A másik akadályt a támogatások kihasználásához szükséges nettó igazolt jövedelem jelentheti a szakértő szerint.

