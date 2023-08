Milyen minimálbéremelés? Nesze semmi, fogd meg jól!

Üres kézzel távoztak a résztvevők a VKF Monitoring Bizottsága mai üléséről, mert a remélt minimálbér-emelési konkrétumok helyett, ahogy az a Gazdaságfejlesztési Minisztérium meghívójában is szerepelt, mindössze konzultáltak a felek a bérek alakulásáról – mondta az ülés után Zlati Róbert.

A pénzkérdések szóba sem kerültek. Fotó: Depositphotos

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint ez az ülés legfeljebb beszélgetésre volt alkalmas, de sem az infláció várható alakulásáról, sem a GDP helyzetéről nem kaptak érdemi tájékoztatást az ülésen résztvevők, a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók képviselői.

A MASZSZ elnöke szerint a minimálbér-emelési tárgyalásokra is kijelölt bizottság mai találkozóján a munkavédelmi törvény tervezett – kedvezőtlen – módosításáról és a szakszervezetek számára végtelenül hátrányos tagdíjlevonási szabályozásban várható változásokról sem lehetett megtudni részleteket.

Félő, hogy Orbán Viktor nem arra gondolt, amit korábban a kormány is aláírt

Ezen az ülésen az sem derült ki, hogy mit értett Orbán Viktor miniszterelnök a minapi kijelentésén, miszerint „a béremelkedés utoléri az inflációt”. Félő, hogy nem évközi minimálbér-emelésre, hanem az infláció letörésének következményére utalt. Arra, hogy ha csökken az infláció, akkor összébb zárul a bérek és a pénzromlás közötti olló. Ez igazságtalan megoldás lenne, hiszen az eddig elszenvedett reálbérveszteséget mindenképpen kompenzálni kell – szögezte le Zlati Róbert.

Már csak azért is, mert az idei minimálbér megállapodáskor a tárgyaló felek – a kormány képviselője is – írásban rögzítették, ha szükséges, akkor évközben korrigálják a korábbi értéket. Márpedig a gazdasági mutatók eddigi ismerete és az elemzők inflációs előrejelzése alapján ennek meg kell történnie, mert ez nem csupán szándék, hanem kötelesség, tisztesség kérdése is – szögezte le az elnök.

A MASZSZ felesleges időhúzás helyett érdemi egyeztetést sürget.