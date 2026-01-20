2p

Mindannyian meg fogjuk érezni az unió új vámjait – vége a temus olcsóság korának?

Júliustól lép életbe az új intézkedés.

Júliustól 3 eurós vám terhelheti az uniós területre azon kívülről, elsősorban Kínából érkező alacsony értékű csomagküldeményeket. A Webshippy logisztikai cég közleménye szerint  az intézkedés elsődleges célja, hogy mérsékelje a mesterségesen alacsony áron kínált importtermékek volumenét, és ezzel kiegyensúlyozottabb versenyfeltételeket teremtsen az uniós kereskedők számára. A szabályozás várhatóan lassítja a Temu, Shein vagy AliExpress platformokról érkező, nagy mennyiségű, alacsony értékű csomagok beáramlását, miközben átláthatóbbá teszi a valós szállítási és előállítási költségeket, például a logisztikai díjakat, vámokat és áfa-terheket.

A változás egy olyan piaci környezetbe érkezhet, ahol az európai cross-border e-kereskedelem évek óta gyors ütemben bővül. A 2024/2025-ös időszakban a határokon átnyúló online vásárlások forgalma 358,7 milliárd euróra nőtt, ami 10 százalékos éves növekedést jelent, a rendelések mintegy 70 százaléka pedig online platformokról érkezett. Ez a masszív importforgalom indokolttá teszi a szabályozás tervezését, amely 2026-tól új versenyfeltételeket teremthet az uniós és a magyar kereskedők számára.

Hozzáteszik, hogy a magyar piacon eddig számos webshop támaszkodott a kedvező árú, közvetlen importtermékekre. 2026 nyarától azonban ezek a rendelések drágulhatnak, ami új helyzetet teremthet a fogyasztóknál: a vásárlók nagy része ugyanis árérzékeny, és gyorsan reagál az árváltozásokra.

„A tervezett uniós vámváltozások minden szereplő számára új helyzetet teremthetnek. A versenyben azok a webshopok maradnak erősek, amik rugalmasak, gyorsak és képesek optimalizálni logisztikai folyamataikat”'

- fogalmazott Perény András, a Webshippy alapítója.

Erősen megoszlik az elemzők véleménye arról, hogy Donald Trump legújabb lépése egy merész stratéga húzása, vagy egy hisztis óvodásé, aki mindenképpen meg akar valamit kapni. A hétvégén az elnök bejelentette, hogy büntetővámokkal sújtja azokat az országokat, amelyek megpróbálják megakadályozni Grönland megszerzését. Az intézkedés rövid távon Magyarország számára is fájó lehet. A hosszú távú hatása viszont felmérhetetlen, könnyen lehet ugyanis, hogy Putyin és Trump végül megoldja az EU évek óta tartó identitási válságát és a központi országokat rég nem látott egységbe kovácsolja.

