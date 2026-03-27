Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Egyhangú döntéssel elfogadta a lengyel parlament alsóháza az üzemanyagárak korlátozásáról szóló törvényjavaslatot – írja a lengyel TVP. Ha a Szenátus is elfogadja a tervezetet, illetve Karol Nawrocki elnök is aláírja, akkor az ország energiaügyi minisztere naponta határozhatja meg az üzemanyagok maximális kiskereskedelmi árát.

A közel-keleti háború hatására Lengyelország is küzd az egyre növekvő üzemanyagárakkal. A maximális kiskereskedelmi árat az átlagos nagykereskedelmi ár, az adók, és rögzített árrés (literenként 0,3 zloty) alapján fogja meghatározni az energiaügyi miniszter.

A közeljövőben az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját is csökkenteni tervezi a lengyel kormány. Donald Tusk miniszterelnök arról beszélt, az áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentik, a jövedéki adót pedig az Európai Unióban érvényes minimumszintre.

Karol Nawrocki elnök és Donald Tusk kabinetje között növekedett a feszültség az elmúlt időszakban, emiatt Nawrocki több javaslatot is megvétózott. A TVP azonban arra számít, hogy ezúttal a Szenátus és az elnök is jóváhagyja a javaslatot. A kormány célja, hogy az ársapka még a húsvéti ünnepnapok előtt hatályba lépjen.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a társaság a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. 

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

De a munkanélküliség terén jól állunk.

