Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Egyhangú döntéssel elfogadta a lengyel parlament alsóháza az üzemanyagárak korlátozásáról szóló törvényjavaslatot – írja a lengyel TVP. Ha a Szenátus is elfogadja a tervezetet, illetve Karol Nawrocki elnök is aláírja, akkor az ország energiaügyi minisztere naponta határozhatja meg az üzemanyagok maximális kiskereskedelmi árát.

A közel-keleti háború hatására Lengyelország is küzd az egyre növekvő üzemanyagárakkal. A maximális kiskereskedelmi árat az átlagos nagykereskedelmi ár, az adók, és rögzített árrés (literenként 0,3 zloty) alapján fogja meghatározni az energiaügyi miniszter.

A közeljövőben az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját is csökkenteni tervezi a lengyel kormány. Donald Tusk miniszterelnök arról beszélt, az áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentik, a jövedéki adót pedig az Európai Unióban érvényes minimumszintre.

Karol Nawrocki elnök és Donald Tusk kabinetje között növekedett a feszültség az elmúlt időszakban, emiatt Nawrocki több javaslatot is megvétózott. A TVP azonban arra számít, hogy ezúttal a Szenátus és az elnök is jóváhagyja a javaslatot. A kormány célja, hogy az ársapka még a húsvéti ünnepnapok előtt hatályba lépjen.