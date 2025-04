Minden InterCity-vonaton utazó takarítók ügyelnek a tisztaságra

„Azt gondoljuk, hogy a higiénia és a tiszta környezet mindenkinek jár” – fogalmazott, hozzátéve, az a céljuk, hogy a közösségi közlekedés ne csak olcsóbb, de színvonalasabb is legyen. Hegyi Zsolt szerint erről szól a tízpontos vállalás, amelyek közül az első a „tiszta IC az indulástól az érkezésig”.

Hegyi Zsolt közölte: a takarítók feladata, hogy indulástól érkezésig rendben tartsák a fedélzetet, összegyűjtsék a hulladékot, takarítsák a mosdókat és utántöltsék a szappant, a WC papírt vagy éppen a kéztörlőket. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy az Intercity vonatokon egy évben 12 millió utazás történik, és több mint egymillió ember használja évente legalább egyszer a az ilyen vonatot.

