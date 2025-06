Minden leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Kapcsolódó cikk Megrogyott a TV2 tulajdonosa – a kormánypárti csatorna azonban így is szépen muzsikál 60 százalékkal alacsonyabb lett a tavalyi profit.

Az Index, a Femina, a Totalcar, a Dívány és más hírportálok tulajdonosai, Vaszily Miklós (aki egyben a TV2 elnök-vezérigazgatója is) és Ziegler Gábor „kitakarította” az összes leányvállalatát - írja a hvg. Az eredménytartalékot és a tavalyi nyereséget is kivették a hirdetésszervezést végző Indamedia Salesből, a DisplayNow és Dialogue Creatives nevű reklámügynökségekből, a hírportálokat üzemeltető cégekből, a könyvkiadó vállalatból és az IT-szolgáltatásokat végző kft-ből – ez összesen több, mint kétmilliárd forintot jelent.

