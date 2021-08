Minden tizenkettedik felnőtt naponta iszik alkoholt az EU-ban - Magyarország nincs az élbolyban

Nagyon bekeményíthet Németország: nehéz idők várnak az oltatlanokra

Számos szolgáltatásból, aktivitásból és rendezvényről kitilthatják Németországban ősztől azokat, akik nem oltatják be magukat koronavírus ellen, derül ki egy kiszivárgott kormányzati dokumentumból. A cél nyilvánvalóan az, hogy rábírják az ellenkezőket a vakcina elfogadására, és ezáltal csökkentsék a negyedik hullám erejét. Az oltatlanok hátrányos megkülönböztetése azonban Németországban is vitatott, és etikai kérdéseket is felvet.