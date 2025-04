Mindenképp ráég a kormányra az MNB-botrány?

AJánljuk figyelmébe: László Csaba lesz a Klasszis Klub következő vendége május 7-én, szerdán fél 4-kor. Az ingyenes, online rendezvényen bárki részt vehet egy regisztrációt követően, és a nézők kérdéseket is feltehetnek vendégünknek. A regisztráció hamarosan megnyílik, figyelje a klasszis.hu weboldalt!

A korábbi pénzügyminiszter a műsorban idézte a jegybanktörvényt is, amely szerint az MNB köteles az általa végrehajtott devizaműveletekről, valamint az arany és devizatartalékokról a pénzügyminisztert hetente tájékoztatni. Emellett az alapítványok és az MNB közti személyi összefonódások miatt teljesen egyértelmű, hogy a Nemzeti Bank vezetésének volt és van felelőssége.

László Csaba szerint politikai felelősség mindenképpen terheli a kormányt, mert, ha másból nem, a sajtóból elég jó nyomon lehetett követni, hogy mi történik. Ezzel együtt szerinte „bárki, aki papírt aláírt, bárki, aki döntést hozott, bárki, aki rávett másokat arra, hogy döntéseket hozzon, szerintem büntetőjogilag is felelősségre vonható.”

Azt, hogy mennyi pénz veszett el, azért nagyon nehéz megmondani, mert számos olyan eleme van ennek a történetnek, ami se a magyar kormány, se a Nemzeti Bank nem ismer: tehát, hogy mondjuk egy lengyel tőzsdei cégnek mennyi lesz az értéke egy év múlva, hogy el lehet-e adni azt a részvénycsomagot, amit most áttéten keresztül az MNB birtokol – mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában László Csaba. A volt pénzügyminiszter ezzel egyűtt azt gyanítja: „valószínűleg eltűnt némi pénz”.

