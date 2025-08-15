Mindenki fideszes az egyházi focis közbeszerzés szereplői közül

A katolikus Szeged-Csanádi Egyházmegye egyik építési közbeszerzésén sikerült éppen azt a kivitelező céget kihozni győztesnek öt induló közül, amelyik az egyházmegye tulajdonában lévő NBII-es labdarúgócsapat egyik szponzora is, derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A közbeszerzést konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság írta ki, a feladat az egyházmegyéhez tartozó Grosics Akadémia mórahalmi sportpályához kapcsolódó szociális létesítmények megépítése, a győztes pedig a Ferroép Fővállalkozó Zrt. lett 257,7 millió forintos ajánlattal, legyőzve többek között a Strabagot is.

A Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök által fémjelzett egyházmegye és a közbeszerzési győztes építőipari vállalkozás jól ismerik egymást. Az egyházi tulajdonban lévő Szeged-Csanád Grosics Akadémia egyik támogatója ugyanis éppen a 4,5 milliárd forintos éves forgalmú Ferroép, amelynek hirdetései gyakran felbukkannak a szegedi stadion hirdetőtábláin is. A Ferroép-csoport alapítója nem más, mint Nemesi Pál, aki 2019-ben fideszes támogatással indult el Botka László ellen a szegedi polgármesterségért, de kikapott. Orbán Viktor kormányfő azonban nem hagyta az út szélén, és 2020-ban a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak nevezte ki 2022-ig.

Elindult az építkezés Mórahalmon

Az már májusban kiderült, hogy magát a műfüves futballpályákat is a Ferrogép építi 609 millió forintért, nem csak a körülötte lévő infrastruktúrát. Azt a közbeszerzést a Szeged 2011 Kft. írta ki, a cég az egyházmegye és az általa fenntartott akadémia tulajdona.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök politikai hovatartozásáról mindent elárul, hogy a napokban megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör, amelynek a püspök is tagja lett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mellett. A Ferroép közbeszerzési sikereiről pedig az Átlátszó szeret írni, például azt, hogy kormánybiztosi kinevezése után több mint 30 milliárd forintnyi közbeszerzésen indultak, és 12,3 milliárdot meg is nyertek.

Nem szeretik a versenyt

Mostanában a különböző állami hivatalok szeretnek azzal elbüszkélkedni, hogy mennyire eredményesek az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítása érdekében tett intézkedések. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022 nyarán jelentette be, hogy Magyarország az uniós pénzek mielőbbi megszerzése érdekében az EU elvárásainak megfelelően a 30-40 százalékos szintről tartósan 15 százalékra csökkenti az egyszereplős közbeszerzések arányát 2024 végéig. Amennyiben ugyanis csak egy ajánlat van, akkor nincs verseny, azaz nagy a korrupció veszélye.

Ezt a 15 százalékos szintet nem sikerült elérni.

2021 óta az egyajánlatos közbeszerzési szerződések számaránya mind az uniós, mind pedig a nemzeti eljárásrendben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Kiemelendő, hogy az Európai Bizottság által is vizsgált uniós eljárásrendben megkötött egyajánlatos közbeszerzési szerződések számának aránya 2024-ben 6,8 százalékponttal, míg értékének aránya közel 10 százalékponttal (9,8) volt kevesebb, mint egy évvel korábban

– olvasható a Közbeszerzési Hatóság 2024-es gyorsjelentésében. Még ez a csökkenés is 25 százalék körüli arányt jelent. Persze az sem jelent garanciát a tiszta versenyre, ha több induló van, a Gazdasági Versenyhivatal gyakran százmilliós bírságokat osztogat kartellezés miatt.

Segít az önkormányzat

A Grosics Akadémia építkezésének mórahalmi helyszíne sem véletlen. Azt már 2024-ben bejelentették, hogy oktatási- és sportkomplexumot épít a Szeged-Csanádi Egyházmegye Mórahalmon, az ehhez szükséges ingatlanokat az önkormányzat ingyenesen ajánlotta fel az egyháznak. A település polgármestere a fideszes Nógrádi Zoltán. A fejlesztés megvalósítása érdekében módosították a helyi építési szabályzatot. A kormány 2018-ban nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá az építkezést. Kiss-Rigó László tavaly úgy fogalmazott, hogy eredetileg Szegeden építkeztek volna, de méltatlan politikai támadások indultak a projekt és az egyházmegye ellen. A Ferroép otthonosan mozog Mórahalmon is, hiszen ők dolgoztak a városháza építkezésénél.

Hogy a szereplők keresztbe-kasul jól ismerik egymást, azt egy 2022-es átadási ceremónia bizonyítja a legjobban. Ekkor nyílt meg a négycsillagos Hungarikum Hotel Lakitelken. A kiemelt kormányzati beruházás keretében, nettó 7,895 milliárd forintból építette a Mészáros Lőrinc féle ZÁÉV és a Ferroép konzorciuma. Az átadón beszédet mondott Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, a műszaki csoport tagja, majd Kiss-Rigó László szentelte fel az épületet.

A Magyar Katolikus Egyház különféle intézményei alig leplezett módon támogatják az Orbán-kormányt. Például a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett július végi esztergomi MCC feszt támogatói és partnerei között felbukkant a Szent Máté Ingatlanüzemeltetési Központ három intézménye is: a Hotel Adalbert, a Prímás Pince és a Szent Adalbert rendezvényközpont. A Központ célkitűzése, hogy az üzemeltetésébe adott ingatlanokat a Magyar Katolikus Egyház értékeit szem előtt tartva, az épületekben rejlő lehetőségek széles skálájának kihasználásával hasznosítsa. Az MCC fesztiválon Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és elmondta: a Fidesz erős és nyerni fog a 2026-os választáson.