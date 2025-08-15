5p
Makró egyház Közbeszerzés Sportbiznisz sportingatlan

Mindenki fideszes az egyházi focis közbeszerzés szereplői közül

Vég Márton
Vég Márton

Stadion helyett már csak sportpályát építenek. A közbeszerzést kiíró egyház, a telket ingyen adó önkormányzat és a nyertes cég is fideszes.

A katolikus Szeged-Csanádi Egyházmegye egyik építési közbeszerzésén sikerült éppen azt a kivitelező céget kihozni győztesnek öt induló közül, amelyik az egyházmegye tulajdonában lévő NBII-es labdarúgócsapat egyik szponzora is, derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A közbeszerzést konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság írta ki, a feladat az egyházmegyéhez tartozó Grosics Akadémia mórahalmi sportpályához kapcsolódó szociális létesítmények megépítése, a győztes pedig a Ferroép Fővállalkozó Zrt. lett 257,7 millió forintos ajánlattal, legyőzve többek között a Strabagot is.

A Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök által fémjelzett egyházmegye és a közbeszerzési győztes építőipari vállalkozás jól ismerik egymást. Az egyházi tulajdonban lévő Szeged-Csanád Grosics Akadémia egyik támogatója ugyanis éppen a 4,5 milliárd forintos éves forgalmú Ferroép, amelynek hirdetései gyakran felbukkannak a szegedi stadion hirdetőtábláin is. A Ferroép-csoport alapítója nem más, mint Nemesi Pál, aki 2019-ben fideszes támogatással indult el Botka László ellen a szegedi polgármesterségért, de kikapott. Orbán Viktor kormányfő azonban nem hagyta az út szélén, és 2020-ban a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak nevezte ki 2022-ig.

Elindult az építkezés Mórahalmon
Elindult az építkezés Mórahalmon
Fotó: Nógrádi Zoltán/Facebook

Az már májusban kiderült, hogy magát a műfüves futballpályákat is a Ferrogép építi 609 millió forintért, nem csak a körülötte lévő infrastruktúrát. Azt a közbeszerzést a Szeged 2011 Kft. írta ki, a cég az egyházmegye és az általa fenntartott akadémia tulajdona.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök politikai hovatartozásáról mindent elárul, hogy a napokban megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör, amelynek a püspök is tagja lett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mellett. A Ferroép közbeszerzési sikereiről pedig az Átlátszó szeret írni, például azt, hogy kormánybiztosi kinevezése után több mint 30 milliárd forintnyi közbeszerzésen indultak, és 12,3 milliárdot meg is nyertek.

Nem szeretik a versenyt

Mostanában a különböző állami hivatalok szeretnek azzal elbüszkélkedni, hogy mennyire eredményesek az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítása érdekében tett intézkedések. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022 nyarán jelentette be, hogy Magyarország az uniós pénzek mielőbbi megszerzése érdekében az EU elvárásainak megfelelően a 30-40 százalékos szintről tartósan 15 százalékra csökkenti az egyszereplős közbeszerzések arányát 2024 végéig. Amennyiben ugyanis csak egy ajánlat van, akkor nincs verseny, azaz nagy a korrupció veszélye.

Ezt a 15 százalékos szintet nem sikerült elérni.

2021 óta az egyajánlatos közbeszerzési szerződések számaránya mind az uniós, mind pedig a nemzeti eljárásrendben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Kiemelendő, hogy az Európai Bizottság által is vizsgált uniós eljárásrendben megkötött egyajánlatos közbeszerzési szerződések számának aránya 2024-ben 6,8 százalékponttal, míg értékének aránya közel 10 százalékponttal (9,8) volt kevesebb, mint egy évvel korábban

– olvasható a Közbeszerzési Hatóság 2024-es gyorsjelentésében. Még ez a csökkenés is 25 százalék körüli arányt jelent. Persze az sem jelent garanciát a tiszta versenyre, ha több induló van, a Gazdasági Versenyhivatal gyakran százmilliós bírságokat osztogat kartellezés miatt.

Segít az önkormányzat

A Grosics Akadémia építkezésének mórahalmi helyszíne sem véletlen. Azt már 2024-ben bejelentették, hogy oktatási- és sportkomplexumot épít a Szeged-Csanádi Egyházmegye Mórahalmon, az ehhez szükséges ingatlanokat az önkormányzat ingyenesen ajánlotta fel az egyháznak. A település polgármestere a fideszes Nógrádi Zoltán. A fejlesztés megvalósítása érdekében módosították a helyi építési szabályzatot. A kormány 2018-ban nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá az építkezést. Kiss-Rigó László tavaly úgy fogalmazott, hogy eredetileg Szegeden építkeztek volna, de méltatlan politikai támadások indultak a projekt és az egyházmegye ellen. A Ferroép otthonosan mozog Mórahalmon is, hiszen ők dolgoztak a városháza építkezésénél.

Hogy a szereplők keresztbe-kasul jól ismerik egymást, azt egy 2022-es átadási ceremónia bizonyítja a legjobban. Ekkor nyílt meg a négycsillagos Hungarikum Hotel Lakitelken. A kiemelt kormányzati beruházás keretében, nettó 7,895 milliárd forintból építette a Mészáros Lőrinc féle ZÁÉV és a Ferroép konzorciuma. Az átadón beszédet mondott Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, a műszaki csoport tagja, majd Kiss-Rigó László szentelte fel az épületet.

A Magyar Katolikus Egyház különféle intézményei alig leplezett módon támogatják az Orbán-kormányt. Például a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett július végi esztergomi MCC feszt támogatói és partnerei között felbukkant a Szent Máté Ingatlanüzemeltetési Központ három intézménye is: a Hotel Adalbert, a Prímás Pince és a Szent Adalbert rendezvényközpont. A Központ célkitűzése, hogy az üzemeltetésébe adott ingatlanokat a Magyar Katolikus Egyház értékeit szem előtt tartva, az épületekben rejlő lehetőségek széles skálájának kihasználásával hasznosítsa. Az MCC fesztiválon Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és elmondta: a Fidesz erős és nyerni fog a 2026-os választáson.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A legdrágább lokáció a Balaton keleti medencéje.

Kiosztott 75 milliárd forintot az Orbán-kormány

Kiosztott 75 milliárd forintot az Orbán-kormány

Dübörög a Demján Sándor 1+1 Program.

Bod Péter Ákos: Jobban örülnék 50 matematikusnak Pesten, mint 400 szerelőnek Makón

Lapunk állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár az augusztus 13-ai élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 81. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kiderült, hogyan változik a benzin ára

Kiderült, hogyan változik a benzin ára

Várhatóan ezek lesznek az árak.

A magyar GDP-növekedés hátulról a második az Európai Unióban

Sereghajtó az EU-ban a magyar GDP-növekedés, csak egy ország áll mögöttünk.

Bezuhantak az exportrendelések, és ezzel a magyar ipar is

Bezuhantak az exportrendelések, és ezzel a magyar ipar is

Havi alapon az idei legnagyobb mértékben esett vissza a magyar ipar teljesítménye júniusban. A főként az exportra termelő ágazatoknak nem jó hír, hogy a német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat.

Az Otthon Start mellékszála beindíthatja a nagy lakásprojekteket

Az Otthon Start mellékszála beindíthatja a nagy lakásprojekteket

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány azokat a legalább 250 lakásos ingatlanfejlesztéseket, melyeknél a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start program követelményeinek. Több lakás épülhet ettől? A végleges részletszabályok egyelőre nem ismertek, de a döntés mindenképpen élénkítheti az újlakás-piacot, noha az igazi hatása majd csak évek múlva érződik – olvasható az OTP Ingatlanpont friss elemzésében.

Csak a jövő néz ki jól a magyar építőiparban

Csak a jövő néz ki jól a magyar építőiparban

Az egy évvel ezelőttihez képest valamelyest nőtt az építőipari termelés, de az előző hónaphoz képest csökkent – a megkötött új szerződések volumene viszont nagyot emelkedett.  Az építőipar termelői árai emelkednek.

Szabadesés: az ipari termelés valóban zuhant júniusban

Szabadesés: az ipari termelés valóban nagyot zuhant júniusban

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál.

Nem számít az adótitok: olyan levelet küldhet a NAV, amilyet eddig még soha

A friss Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet, amely szerint mostantól az adótitok felhasználására alapos ok, hogy ki kell küldeni a kormány propagandalevelét.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168