Mindenkinek fájni fog az Orbán-kormány elhallgatott 200 milliárdos megszorítása

Bár Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter számos alkalommal azt mondta, hogy Magyarországon nincs és nem is lesz megszorítás, a 2024-es költségvetésről szóló törvényjavaslatból mégis úgy tűnik, hogy jelentős megszorításra készül a kormány jövőre. Azt már a május 30-án benyújtott tervezetből is lehetett tudni, hogy a kormány bizonyos területeken 10 százalékos kiadáscsökkentést tervez, illetve felkérte az irányítása alá nem tartozó szervezetek vezetőit hasonló mértékű takarékossági intézkedések érvényesítésére.

Mind a kormány, mind a tőle független szervezetek az államháztartás egészének stabilitása érdekében intézkedéseket tettek és tesznek. E takarékossági lépések hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság elmúlt évtizedben elért eredményeinek megőrzése mellett visszatérjünk a pandémiát megelőző 3 százalék alatti hiányhoz és az államadósság csökkentése ütemesen folytatódjon

- olvasható a tervezetben.

A 242-es oldalas dokumentumhoz azonban a napokban csatolták a két kötetes, közel ezer oldalas fejezeti indoklásokat, amiből már pontosan lehet látni, hogy valójában mit is jelentenek ezek a takarékossági intézkedések és milyen területeket érint. Ha mindent beleszámolunk, akkor mintegy 200 milliárd forintos csomagról van szó, ami gyakorlatilag a költségvetés minden fejezetét érinti a kultúrától az ügyészségig.

A bíróságok 2024. évi költségvetése a takarékossági intézkedések eredményeként 3 milliárd forinttal csökkentésre kerül.

- hangzik például az egyik megszorítás. A szövegben amúgy 186 esetben fordul elő a takarékossági intézkedés szófordulat, a megszorítás szót pedig tényleg nem is ismeri ez a kormány. Íme még néhány takarékossági intézkedés, a számok elvonásként értendők:

Kúria: 505 millió forint,

Integritás Hatóság: 402 millió forint,

Legfőbb Ügyészség: 3,4 milliárd florint,

Civil szervezetek támogatása: 797 millió forint,

Egyházi támogatások: 3,2 milliárd forint,

Magyar Falu Program: 5,2 milliárd forint,

Rendőrség: 3,8 milliárd forint,

Határon túli köznevelési feladatok: 935 millió

Még nagyon sokáig lehetne folytatni a felsorolást, mert az Erzsébet-táboroktól a Liget-projektig, az agrártámogatásoktól a művészeti támogatásokig mindent érint a takarékossági intézkedésnek nevezett megszorító csomag. Hogy milyen mélységű a csomag, azt jól mutatja, hogy egészen pitiáner összegeken is spórolni szándékozik a kormány. Például az állami kitüntetések mellé járó pénzt is csökkentik, így rosszul jár, aki éppen 2024-ben kap majd valamilyen díjat az államtól.

Az előző évi törvényi előirányzathoz képest a többlet 55 millió forint a kitüntetések gyártásával kapcsolatos többletkiadásokra. A takarékossági intézkedés miatt 71,5 millióval csökkent a támogatás összege

- szerepel a dokumentumban.

Tehát olyan nagy a baj, hogy 70 millió forintos szintig, szinte nagyítóval böngészték át a Pénzügyminisztériumban, hogy hol lehet még megfogni néhány tízmillió forintot. A nagyobb tételek sem maradtak ki azonban a takarékossági intézkedésekből. Ezekből kiemelkedik a vasúti fejlesztések előirányzata, ahol közel 33 milliárd forintot fogtak vissza. A művészeti tevékenységek támogatásából 11,4 milliárd forintot húztak ki, a turisztikai fejlesztéseknél pedig 13 milliárd forint lett a takarékosság áldozata, de a kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokra is 14,9 milliárd forinttal kevesebb jut.

Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A nagy takarékosságnak személyzeti károsultjai is vannak. Az már kiderült, hogy a napokban 661 embernek mondanak fel a Magyar Államkincstárnál, de a költségvetés fejezeti indoklása szerint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában is megszüntetnek 20 állást. Azt pedig a Népszava írta meg, hogy egy 4000-es kormányhatározatban a minisztériumoknál és háttérintézményeiknél összesen 2614 álláshely megszüntetését rendelte el a kormány. Szinte minden tárca költségvetési tervezetében a miniszterek erre a létező, ám nem nyilvános kormányhatározatra hivatkozva mutatják be, hogy a tárcájuknál és annak háttérintézményeinél mennyivel kell csökkenteniük a létszámot.

Ha pedig mindehhez hozzátesszük, hogy maradnak az extraprofitadók, emelik a jövedéki adót és a kormány új adót vetett ki a lakossági megtakarításokra is, akkor már egy nagyon nagy megszorítási csomag képe sejlik fel.

A kormányzati kommunikációban persze ez nem hangsúlyos. Mindössze Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárától találtunk utalást a takarékosságra. Az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt június 9-én arról, hogy