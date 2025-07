Mindenkit lesokkolhat az állami hivatal közlése

A mostani adatok olvasóinkat aligha lephették meg, hiszen a legfrissebb Mfor Nyugdíjas Árkosár is drágulást mért. Ráadásul a kilátások sem biztatóak, lévén, hogy lapunk felmérése a minden hónap 20-án záruló KSH-adatgyűjtés után csaknem két héttel készült, ami azt vetíti előre, az infláció két hónapja tartó ismételt emelkedése júliusban sem törhet meg:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!