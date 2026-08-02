4p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Makró Energiatakarékosság Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás Klímaváltozás Paks Trend FM Villamos energia MVM Paksi Atomerőmű

Mínusz 133 centin áll a Duna Paksnál, így oldhatják meg az erőmű hűtését

mfor.hu

Szükség van a paksi erőműre és Paks II.-re is szükség lesz, de újra kell gondolni az erőművek hűtését – mondta Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének tanára a Trend FM adásában. A hűtőtornyok helyett azonban egyelőre csak a Pajtás szivattyúk állnak rendelkezésre, amik az álló blokkokat hűtik lényegesen kevesebb vízzel.

„A Duna ennyire alacsony vízállása olyan extremitás, amit korábban nem mutattak a klímamodellek. Esély sincs arra, hogy a következő hetekben ez a helyzet normalizálódik, ezért újra kell gondolni a paksi telephely hűtésének megoldását” – mondta a Trend FM adásában Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanára.

Aszódi szerint a Paks I. és a jövőbeli Paks II. erőművek is szükségesek lesznek a következő évtizedekben Magyarország villamosenergia-ellátásához, mert ez az erőmű adja a magyar villamosenergia-rendszer gerincét. Az erőművek hűtését azonban a jelenlegi, szivattyús rendszer helyett hűtőtornyokkal is meg lehetne oldani. A szivattyúk 100 köbméter vizet igényelnek másodpercenként, hűtőtornyok esetén ez az igény 2-3 köbméterre csökkenne. „Ezzel nulla terhelést adnánk a Dunának, mert egyáltalán nem vezetne hőt oda az erőmű” – tette hozzá.

Az erőmű leállítását rutineljárásnak nevezte. „Ez nem egy biztonsági okokból szükséges leállítás, hanem a normál üzem feltételei teszik szükségessé. Ha további, 40 centimétert meghaladó vízszint-csökkenés következne be, arra is van vészhelyzeti protokoll: úszó, generátorral működő szivattyúkat telepíthetnek, hogy fenntartsák a biztonsági hűtővíz szintjét” – mondta Aszódi.

A Duna vízállása még sosem volt ennyire alacsony
A Duna vízállása még sosem volt ennyire alacsony
Fotó: Klasszis Média / Vámosi Ágoston

A Duna vízállása és vízforgalma a mérések kezdete óta nem volt ennyire alacsony. A korábbi rekord mínusz 97 centiméter volt a paksi vízmércénél, péntek délután mínusz 125 centimétert ért el a folyó szintje. Az előrejelzés szerint jövő hét csütörtökre mínusz 134 centiméterig süllyedhet a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint már a 700 köbmétert sem éri el másodpercenként a Duna vízhozama a paksi szelvényben, pedig tíz nappal korábban még 984,4 köbméter volt.

„A fixen telepített szivattyúk nem tudnak bármilyen körülmények között működni. A szűrők és a szivattyúk közötti térrészben a Duna vízállásánál ideális esetben 30 centiméterrel alacsonyabb a vízszint. Ha csökkentik az erőmű vízfelhasználását, tehát nem működtetik az összes szivattyút, akkor a vízszint-csökkenés ami a szűrők és a szivattyú között bekövetkezik, kisebb lesz” – mondta a BME Nukleáris Technikai Intézetének tanára.

Arról is beszélt, hogy a teljes erőmű leállítása után elsősorban az esti, éjszakai órákban lesz érzékelhető a 2000 megawatt hiánya az elektromos hálózatban.

Ez az ország villamosenergia-termelésének közel fele.

Az MVM csütörtökön arról írt, hogy a Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik az erőmű teljes leállítása. Az álló blokkok hűtéséhez percenként 5 köbméter víz szükséges a szolgáltató tájékoztatása szerint.

„Rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített Pajtás szivattyúk, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindenkor rendelkezésre álljon. A Pajtás szivattyúkból szükség esetén 12 dolgozik folyamatosan, 4 darab tartalék, és további 13 készenlétben áll” – írja az MVM.

Aszódi arról is beszélt, hogy a Paks II. előkészületeinél már számítottak a tervezők a meder mélyülésére és a vízállás csökkenésére, ezért annak szivattyúit 2 méterrel lejjebb helyezték el a jelenlegi erőmű szivattyúihoz képest.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Még mindig komoly bérszakadékok tátonganak Magyarországon – A hét ábrája

Még mindig komoly bérszakadékok tátonganak Magyarországon – A hét ábrája

Az országon belül is nagy az egyenlőtlenség.

Hirtelen a benzin ára már nem is olyan fontos

Akkora a baj, hogy az emelkedő benzinár már nem is aggasztja az embereket

Az elmúlt és az előttünk álló napok olyan extrém időjárási viszonyokat teremtettek, amely miatt a hazai közfigyelem a lehetséges áram- és vízkorlátozásokra fókuszált. Így az üzemanyagok áráról kevesebb szó esik, pedig, mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális írásából kiderül, itt is érdekes dolgok történnek.

Románia mindent megpróbál, hogy ne kelljen lekapcsolnia az atomerőművét

Mindent megpróbál Románia, hogy ne kelljen lekapcsolnia az atomerőművét

Készenléti állapotot hirdetettek Romániában a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának üzemben tartását pedig vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni – jelentette be pénteken Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Ezt jó lenne elkerülni, de így néz ki a lekapcsolási rend, ha már nem bírja a villamosenergia-rendszer

Ezt jó lenne elkerülni, de így néz ki a vészforgatókönyv, ha már nem bírja a villamosenergia-rendszer

A kényszerű korlátozás eljárásrendje a Rotációs Kikapcsolási Rend, itt a Mavir döntései nyomán elsősorban a hat magyarországi áramelosztó társaságra hárulnak konkrét feladatok. Az áramkorlátozásra 18 úgynevezett rotációs kör létezik – tudta meg a 24.hu Hiezl Tamástól, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnökétől.

Európai szintre emelkedhet a Paksi Atomerőmű ügye

Európai szintre emelkedhet a Paksi Atomerőmű ügye

Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt – közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken.

Reagált az EXIM arra, hogy négy ügyletükben is feljelentést tett Kapitány István minisztériuma

Reagált az EXIM arra, hogy négy ügyletükben is feljelentést tett Kapitány István minisztériuma

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium még július 23-án közölte, hogy a 100 százalékban állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) átvilágítása során négy gyanús ügyletet azonosítottak, amelyek miatt a tárca büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az EXIM írásban reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre.

Éves szinten továbbra is csökkennek az ipari árak

Éves szinten továbbra is csökkennek az ipari árak

Júniusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, míg az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal magasabbak lettek – közölte a KSH.

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

A fókuszban a versenyképes energetikai infrastruktúra fejlesztése volt. 

Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Tótth András lett az új elnök. 

Magyar Péter: Teljesen leállíthatják a paksi erőművet

Magyar Péter: Teljesen leállíthatják a paksi erőművet

Hiába várná a paksi atomerőmű vezetése a magasabb vízállást, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint még napokig apadni fog a Duna.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG