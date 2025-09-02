Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Jelen pillanatban a főváros számláján mínusz 65 milliárd forint van, ezt Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója árulta el a Népszavának adott interjújában. Ugyanakkor szeptember 10-től indul a cégek iparűzési adó befizetése, így hamarosan pozitívba csúsznak át. „A most érkező iparűzési adóbevételek azonban önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához. Nincs más lehetőség: meg kell állapodni a kormánnyal a rendezésről” – mondta. Ugyanakkor nincs még tárgyalási időpont sem.

