Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Tárgyalni kellene a kormánnyal, de nincs időpont.

Jelen pillanatban a főváros számláján mínusz 65 milliárd forint van, ezt Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója árulta el a Népszavának adott interjújában. Ugyanakkor szeptember 10-től indul a cégek iparűzési adó befizetése, így hamarosan pozitívba csúsznak át. „A most érkező iparűzési adóbevételek azonban önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához. Nincs más lehetőség: meg kell állapodni a kormánnyal a rendezésről” – mondta. Ugyanakkor nincs még tárgyalási időpont sem.

 

A magyarországi kis- és középvállalkozásoknak szóló hitelprogramot indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Magyar Bankszövetséggel együttműködésben. Kemény fába vágta a fejszéjét az MNB, ugyanis a hazai vállalati beruházások már évek óta zuhanórepülésben vannak. A jegybank most a Minősített Vállalati Hitel címkével pezsdítené fel a piacot.

