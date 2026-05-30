Mire mehetnek el a felszabadított uniós források?

A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia – közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook-oldalán. Gajdos László azt írta: a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak.

„Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül; „mi egy ilyen modern és zöld országot építünk”.

Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő összeg.

