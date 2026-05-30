Mire mehetnek el a felszabadított uniós források?

Gajdos László szerint olyan fejlesztésekre is, amelyektől zöldebb és olcsóbb lesz az energia.

A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia – közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook-oldalán. Gajdos László azt írta: a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak.

„Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül; „mi egy ilyen modern és zöld országot építünk”.

Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő összeg.

Apelso, Illés István

Nem biztos, hogy a vagyonadó miatt érdemes külföldre költözni – Klasszis Podcast

Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management cégtársával beszélgettünk a hazai tehetősebbekre vonatkozó kormányzati tervekről: a vagyonadóról, valamint a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok kvázi adómentességének megszüntetéséről. 

Átalakulóban a hazai corporate rendezvénypiac

Jelentős szerkezeti átalakuláson megy keresztül a hazai corporate rendezvénypiac – derül ki a HotelPremio Group frissen publikált Corporate Event Focus Riport 2025 elemzéséből. A kutatás több mint 1400 vállalati rendezvény-lekérés adatain alapul és részletes képet ad arról, hogyan változtak a vállalati eseményszervezési szokások az elmúlt évben.

Edzőváltás a Liverpoolnál

Távozik Arne Slot – máris megvan az utódja?

Itt az újabb nagy bejelentés: ekkor fizetheti ki Brüsszel az uniós forrásokat

Kármán András pénzügyminiszter szerint az utolsó negyedévben kaphatjuk kézhez az RRF-forrásokat.

Hazánk iparára rendkívüli nyomást helyez a nemzetközi versenykörnyezet, mégis történelmi lehetőség előtt áll az ország gazdasága. A KSH adatai szerint az ipari termelés súlya a GDP 22 százalékát tette ki 2023-ban Magyarországon. Ez az EU-összevetésben átlag feletti arány is jól jelzi, hogy a magyar ipar versenyképessége az ország jövője szempontjából kulcskérdés. A statisztikák szerint termelékenységben Magyarország a V4-országok átlaga alatt marad, ugyanakkor a hatékonyság javítása ma már nem képzelhető el a vállalatok és az ipari folyamatok digitalizációja nélkül.

Ki volt a gyorsabb: Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Kevesebb mint három hét alatt megszületett a megállapodás a Tisza-kormány és az Európai Unió vezetése között a korábban jogállamisági okok miatt zárolt, összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás feloldásáról. A Tisza Párt szeme előtt Lengyelország példája is lebeghetett, ugyanis a 2023-ban megválasztott, Donald Tusk vezette kormány szintén a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatalát tűzte a zászlajára. Az első látványos eredményekben a lengyelek gyorsabbak voltak, az igazi áttörést viszont az új magyar kormány érte el hamarabb.

PSG vagy Arsenal? Így látják a ma esti BL-döntő esélyeit a magyar szurkolók

A szezon európai kupadöntői közül a budapesti Bajnokok Ligája-döntő iránt a legnagyobb az érdeklődés: már napokkal a kezdés előtt a hét egyik leginkább fogadott eseményévé vált a Paris SG és az Arsenal összecsapása. A budapesti finálén a fogadók döntő többsége PSG-győzelmet vár, ugyanakkor a Bajnokok Ligája történetében eddig mindössze egyetlen csapatnak, a Real Madridnak sikerült a címvédés. Újdonsággal is készül a Tippmixpro, a BL döntőre elérhető a Fogadásszimulátor funkció, míg a Tippmixen az xG fogadási piac, vagyis a StatMester is.

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot az S&P.

Üzemanyagok: hamarosan jöhetnek a piaci árak

Bye, bye védett üzemanyagárak?

Bár továbbra is erősen kérdéses, hogy Irán és az Egyesült Államok meg tud-e minden vitatott pontban egyezni, az olajpiac elkezdte a békeszerződést árazni. Emiatt az üzemanyagárak is látványosan csökkentek, ez pedig az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint akár annak a lehetőségét is megteremtheti, hogy belátható időn belül kivezessék az egyébként is fenntarthatatlan hatósági árat.

taxi

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem drágul a taxizás Budapesten

Egyelőre nem lesz drágább taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken nem támogatta a városvezetés 27 százalékos emelésre vonatkozó javaslatát.

